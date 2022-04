Jens Fraeyman pakt titel na 75 op 75 met FC Merksem: “Bijzonder trots op ons parcours”

Het was al lang niet meer de vraag of, maar wel wanneer FC Merksem de titel zou pakken. “Als je weet dat we dit seizoen nog geen enkel punt hebben laten liggen, zijn we niet alleen de oververdiende kampioen”, vertelt Fraeyman. “Het is eigenlijk ook een klein wonder dat we zo lang hebben moeten wachten vooraleer we mathematisch zeker waren van de titel. Al is dat de verdienste van Donk, dat lange tijd heeft aangeklampt. Daardoor moesten wij trouwens ook week na week scherp blijven.”

Maximum behouden

Dat vertaalt zich in een indrukwekkende 75 op 75. “We mogen niet alleen bijzonder trots zijn op het parcours dat we dit seizoen afgelegd hebben. Nu we op drie speeldagen van het einde nog altijd het maximum van de punten tellen gaan we er ook alles aan doen om dat zo te houden. Zoiets is tenslotte vrij uniek. Niet dat het nog nooit gebeurd is, maar bij mijn weten is het toch al een paar jaar geleden.”

Met eerste achtervolger Donk rondde FC Merksem afgelopen weekend alvast de op papier lastigste klip. “Er bestaat niks mooier dan kampioen te worden tegen de nummer twee. Daarom hadden we ook echt toegeleefd naar dit weekend. Al helpt het natuurlijk wel dat je na nog geen halve minuut op voorsprong komt. Anderzijds beschikken we over ervaring genoeg om rustig te blijven in dit soort omstandigheden.”

Hongerig naar meer successen

Fraeyman hoopt ook in derde provinciale een rol van betekenis te kunnen spelen met FC Merksem. “Het is de bedoeling om door te gaan op het elan van dit seizoen. Het overgrote deel van de huidige kern blijft tenslotte. Bovendien komt er nog wat jong geweld bij, waardoor we in principe nooit in de problemen mogen komen. De groep is in elk geval nog niet voldaan. Ik merk bijvoorbeeld dat iedereen hongerig is naar nog meer successen. Daarnaast wil de ploeg duidelijk voor elkaar door het vuur gaan.”

