Jens Fiers (Beervelde) na late comeback in zespuntenmatch tegen White Boys: “Geprikkeld door hun uitspraken vooraf”

In tweede provinciale C deed Dynamo Beervelde een gouden zaak in de strijd om het behoud. Het haalde tegen rechtstreekse concurrent White Boys twee keer een achterstand op en won dankzij de 3-2 van Jens Fiers in blessuretijd.

Voor Dynamo Beervelde was de opdracht zondag duidelijk. Bij winst tegen VK White Boys Sint-Niklaas vergrootte het de voorsprong op de dertiende in de stand tot zeven punten, verlies zou de degradatiestrijd helemaal openbreken. Na drie minuten werd de opdracht ineens wat moeilijker. “We begonnen heel erg slecht”, aldus verdediger Jens Fiers.

“Die 0-1 kwam er snel, maar we hadden nog tijd. Als we voor de rust nog scoorden geloofde ik erin. We gingen beter voetballen met een mannetje meer in het middenveld, kregen drie à vier kansen om te scoren en kwamen via Basiel Van Den Meersschaut op 1-1. Na de pauze kregen we meteen een koude douche. Een heel lange bal van op hun eigen helft viel over onze verdediging en leverde de 1-2 op.”

Powerplay

Met nog vijf minuten te gaan stond die 1-2 nog steeds op het bord. Virtueel was White Boys tot op een punt van Beervelde genaderd. “We hebben er allemaal onze kop voor gelegd en speelden slim. Tien minuten voor het einde kregen zij een rode kaart, wat voor ons niet altijd een voordeel is. Ik ging mee naar voren om powerplay te spelen en bleef daar ook na de gelijkmaker van Ignaece Imschoot.”

“In de laatste minuut zetten we nog een goeie collectieve aanval op en kwam Isi Asemota aan de bal. Hij bewees nog maar eens waarom hij zo belangrijk is voor ons. De hele wedstrijd was er op hem dubbele dekking en toch was het niet genoeg. Na een mooie actie moest ik zijn assist maar binnentikken.”

Geprikkeld

De winnende treffer zorgde voor een grote ontlading bij Fiers en zijn ploegmaats. “We waren extra geprikkeld door hun uitspraken vooraf. In een interview lazen we dat ze met 1-3 zouden komen winnen. Ze hielden duidelijk niet genoeg rekening met ons. Ze speelden niet slecht, maar wij waren toch de betere ploeg.”

“We wisten dat we met winst gered zouden zijn en hebben dat nu ook verzekerd. Voor ons was het onmogelijk om te zakken. Daarvoor is er teveel kwaliteit in deze groep. We hadden dit seizoen veel pech met blessures en schorsingen, maar nu blijven we toch in tweede. Er zijn nog zeven matchen te spelen. We willen zo goed mogelijk eindigen om op een mooie manier afscheid te nemen.”

Transfers

Net als voor heel wat ploegmaats neemt de centrale verdediger aan het einde van het seizoen afscheid van Beervelde. “Dit zal altijd de club van mijn hart zijn, want ik speel hier al bijna 24 jaar. Met nog een paar jaar te gaan wilde ik graag nog eens bij mijn broer (Nick Fiers, nvdr) spelen in Eksaarde. Ik wilde de club iets terug geven en ben daarom echt opgelucht dat we het behoud hebben verzekerd. Dat is het perfecte afscheid.”

Ook T1 Kevin Frechier verlaat de club aan het einde van dit seizoen. Hij wordt komende zomer opgevolgd door Tom De Bouvre.

Inkomend: Louis Vercammen (Zele), Kjell Vanderhaeghen (Edeboys), Jerry-John Asamoah (Elene-Grotenberge), Sven Smekens (KVV Schelde), Alagie Jarju (HT Zwijnaarde), Jaime Larrea Betolaza (KV Drongen), Maxime Thienpondt (FC Daknam)

Uitgaand: Jens Fiers, Isi Asemota en Jelle Volckerick (FC Eksaarde)