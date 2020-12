Jens Du Four stopt met wielrennen: “Ik zag geen kans meer om prof te worden”

Na tien jaar zet Jens Du Four met een tikkeltje weemoed een punt achter zijn actieve wielerloopbaan. De Oetingenaar wil aan een nieuw hoofdstuk beginnen in zijn leven en kiest voor een maatschappelijke carrière. Naar eigen zeggen was hij niet langer de renner die hij in gedachten wou zijn.

Een wrange nasmaak heeft Jens Du Four niet. “Ik heb tien jaar lang het beste van mezelf gegeven op trainingen en in wedstrijden. Het gaf me veel voldoening om koersen te winnen, om te proeven van het internationale wielrennen of om begeleiding en aanmoedigingen te krijgen. Een mooiste moment uitkiezen is bijna onmogelijk. Mijn allereerste overwinning als nieuweling in Merchtem zal altijd bijblijven. Als junior zegevierde ik in Bogaarden. Het ging om een kermiskoers, maar het was wel dicht bij huis. In de laatste IWT reed ik sterk, al zat er die dag zeker meer in. Ook in de Amstel Gold Race voor juniores liet ik me opmerken met een zevende plaats, nadat de start moeizaam verlopen was.”

Eetstoornis

Twee jaar geleden kampte Jens Du Four met een eetstoornis. “Fysiek en mentaal heeft die me uitgeput. Tot op de dag van vandaag was het moeilijk om daarvan te herstellen. Mijn bloedwaarden zijn nog niet honderd procent in orde. Mijn kracht vloeit weg op de fiets. Ik was niet langer de renner die ik wou zijn, ik zag geen kans meer om prof te worden. Dat was nochtans de grote droom. Covid maakte het er ook niet makkelijker op. Dag na dag werd het moeilijker om me op te laden. Ik besef dat ik dan beter kan stoppen en wil een pak mensen bedanken voor de voorbije steun. Ik zal wel altijd blijven fietsen, ik heb trouwens recent een nieuwe fiets gekocht. Mogelijk neem ik volgend seizoen deel aan enkele Gran Fondo’s. Eventueel rijd ik nog af en toe eens met een dagvergunning.”

Een nieuw hoofdstuk

Wat brengt de toekomst voor Jens Du Four? “Ik wil fysieke testen doen bij de politie. Als ik daarin slaag, lijkt me dat een droomjob. Ik wil in ieder geval iets fysieks doen. Een rustige bureautaak ligt me niet. Ik heb een diploma behaald in de bouw. Eventueel kan ik dat ook gebruiken in de toekomst.”