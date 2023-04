Jens Delahaye is de nieuwe provinciale kampioen bij de beloften: “Ik besefte dat ik mij moest herpakken”

Wielrennen beloftenHet provinciaal kampioenschap in Sint-Martens-Bodegem werd gewonnen door Jens Delahaye (20). Hij haalde het voor Glenn Debruyne en Lenn Dejonghe. Debruyne werd wel provinciaal kampioen bij de elites zonder contract. In welke mate is de provinciale trui van Tollembekenaar Jens Delahaye een verrassing?