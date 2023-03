Jens De Paepe bezorgt tienkoppig Racing Mechelen derbyzege tegen Jong Malinwa (2-1): “Niet mijn mooiste goal, wel de meest betekenisvolle”

Racing Mechelen weet na zes wedstrijden zonder zege eindelijk weer wat winnen is en wat is er dan een mooier decor om dat te doen dan de Mechelse derby? Weuts zette de thuisploeg op voorsprong vanop de stip, maar Lefrancq kopte Jong KV al snel op gelijke hoogte. In een pittig duel werd Hmouda nog voor rust uitgesloten met een tweede gele kaart en hoewel de twee ploegen daarna hun kansen nog kregen leek de partij op een gelijkspel af te stevenen. Tot ruim vijf minuten voor tijd een bal bleef hangen na een verre inworp van Spaenhoven en Jens De Paepe het Oscar Vankesbeeckstadion deed ontploffen, 2-1 was de eindstand.

Had het zondagmiddag ook anders kunnen aflopen? Absoluut. Jong KV trof niet alleen twee keer het kader, ook de technisch verfijnde voeten van de bezoekers deden Racing bij momenten pijn. Maar de zege van de thuisploeg kon ook geenszins onverdiend worden genoemd. Racing streed met een groot hart en kreeg ook met z’n tienen een aantal kansen via Weuts om de partij vroeger naar zich toe te trekken. De ontlading loog er niet om.

Unicum

“Dit is was niet mijn mooiste goal voor Racing, maar wel de meest betekenisvolle”, glundert matchwinnaar Jens De Paepe na afloop. “We hadden een goeie start en zetten druk naar voren, maar de bal wilde er niet in. De rode kaart vond ik dan weer overdreven en daarna was het een kwestie van de rust te halen. In de tweede helft zakten we wat terug, maar als je dan alsnog kan winnen is dat een heel prettig gevoel. We weten dat we gevaarlijk zijn op spelhervattingen en de bal viel niet voor het eerst voor mijn voeten. Het was mijn zevende goal van het seizoen en dat is een unicum denk ik.” (lacht)

Geen rood

Aanvankelijk niet delend in het feestgedruis na het laatste fluitsignaal, Sabri Hmouda. De middenvelder die al vroeg een rood karton onder de neus geduwd kreeg, keek toe hoe zijn ploegmaats de talrijk opgekomen Racing-fans, we schatten een duizend tal, gingen groeten. “Ik sta hier met een dubbel gevoel”, zegt hij. “Natuurlijk ben ik enorm fier op de ploeg dat ze de zege over de streep trok, maar het is jammer dat een domme beslissing van de scheidsrechter mijn wedstrijd hypothekeert.”

“De tackle was stevig en natuurlijk was er contact, maar ik speelde eerst de bal. Hij (Amuzu red.) kwam te laat (daarbij toont Hmouda ons de afdruk van de studs op zijn scheenbeen red.). Dit is heel jammer, want zo mis ik ook nog eens de wedstrijd van volgende week. Maar goed, het belangrijkste vandaag is dat we eindelijk nog eens konden winnen en al zeker op eigen veld. De fans hebben hier, net als wij, enorm naar uitgekeken.”

88 jaar

Leuk weetje: Voor het eerst sinds het seizoen 1934-1935 slaagde groenwit er in om twee keer in een seizoen aan het langste eind te trekken in de Mechelse derby. Toen won het met 0-1 en 3-1, dit seizoen wonnen de troepen van Greg Vanderidt de heenmatch ook met 0-1.

Racing Mechelen - U23 KV Mechelen 2-1

RC Mechelen: Smet, De Paepe, Mauro (78’ Knollenburg), Hmouda, Heyvaert, Weuts, Kerckhofs, Spaenhoven, Ventôse (87’ Walen De Keyser), Carrez (87’ Harrou), Mrani.

KV Mechelen: Iglesias, Rottiers (86’ Van Campenhout), Bohets, Stanic (78’ Robberechts), Bafdili (66’ Bill), Amuzu, Lefrancq (78’ Soelle Soelle), Van Den Eynde, Jacobs, Ceulemans, Dassy.

Doelpunten: 14’ Weuts (1-0, pen.), 19’ Lefrancq (1-1), 83’ De Paepe (2-1).

Geel: Weuts, Dassy, Carrez, Lefrancq, De Paepe, Rottiers, Heyvaert.

Rood: 38’ Hmouda (R, 2x geel).