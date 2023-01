Jens De Keersmaeker rijdt interland op de piste: “Toch mik ik in de eerste plaats op een goed voorjaar”

Tweedejaarsjunior Jens De Keersmaeker was de voorbije tien dagen een nieuwe naam tijdens de piste-BK’s. “Vorige winter heb ik een paar meetings meegedaan, maar niet alle kampioenschappen”, verduidelijkt de renner uit Hove. “Dit keer reed ik enkele disciplines meer. Met niet minder dan negen seconden verbeterde ik mijn persoonlijke besttijd op de individuele achtervolging. Niet met tijdritfiets, maar met een gewone pistefiets plus opzetstuur. Ook zonder aerodynamische wielen. Ik had vooraf een plan en hield me daaraan. Had ik misschien niet moeten doen. Die avond was de luchtdruk in de piste laag. Ik denk dat ik een beetje rapper kon. Ook op de kilometer klokte ik een mooie tijd. Daar had ik een iets te zwaar verzet gestoken. Voor mij is dat nog zoeken.”