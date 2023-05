Jens De Keersmaeker outsider op Belgische titel bij U19, maar val in Ronde baart hem zorgen

wielrennenEen echte thuiskoers is het niet, maar het scheelt weinig. Tweedejaarsjunior Jens De Keersmaeker uit Hove strijdt zondag in Brasschaat om de Belgische wegtitel. Kansloos is de pion van het Van Mossel Heist Cycling Team niet, want in een sprint is de 17-jarige renner behoorlijk snel.