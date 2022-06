Jens De Bosscher haalt het in driesetter op TC Merelbeke

Minder spannend was het bij mannen 2, want daar haalde Yannick Fauche het vrij makkelijk van Lucah Dahlmann (6-4, 6-0). Bij heren 3 was het niveauverschil tussen de twee finalisten heel klein en in een driesetter klaarde Matthias Dellaert finaal de klus (6-3, 4-6, 6-4). Maarten Van Moorter haalde het bij mannen 4 voor eigen publiek. Sander Batsleer bleek evenwel een taaie tegenstander (6-4, 7-6). Batsleer trok bij mannen 5 dan weer aan het langste einde. Dries Ketels gaf vooral in de tweede set een heel degelijke repliek (6-2, 7-6). In de laagste mannenreeks bleek Tanaka Akira de sterkste. Eerste reekshoofd Kobe Wallecan vloerde hij in een driesetter (6-4, 1-6, 6-1)

Vrouwen

In de hoogste vrouwenreeks kreeg Maud Vandeputte de zege in de schoot geworpen. Elisabeth Chantraine liet een w.o. optekenen. Bij vrouwen 2 liet Sofie Heyse er tegen Leontien Lanckman geen twijfel over bestaan wie de sterkste was (6-1, 6-2). Camille Verleyen liet toernooiwinst optekenen voor eigen publiek. Yulia Epina was haar tegenstandster in de finale (6-1, 6-3). Een spannende finale kregen we bij vrouwen 4 te zien. Laetitia Cambier haalde het in een driesetter van Lien Vandenhoeke (2-6, 6-4, 6-4). Bij dames 5 klopte Margaux Mouton Séverine Mahy met 7-5, 6-3. Bij vrouwen 25/4 ging Marjolein Lauwerier met de zege lopen. Zij won in de finale tegen Saartje Vandenbroucke.”