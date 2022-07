Jens Bouts wint eerste etappe van Ronde van Vlaams-Brabant: “Ploeg is sterk om gele trui te verdedigen”

De eerste rit in de Ronde van Vlaams-Brabant werd gewonnen door Jens Bouts. De Zemstenaar was de sterkste van een elitegroep van vijfentwintig overgebleven vroege vluchters. Hij haalde het voor Jonas Volkaert en Vince Gerits. Daardoor mag Bouts morgen in Goetsenhoven met de gele leiderstrui van start gaan.

Wie in die eerste etappe niet bij de les was, mag een goed eindklassement al meteen vergeten. Jens Bouts was wel attent vanaf de eerste kilometer. “We moesten negen ronden afwerken. Per ronde moesten we één keer over de bekende Smeysberg. Na één kilometer kregen we al een eerste beklimming voorgeschoteld. Vijfentwintig renners konden ontsnappen. Wat later kwamen er nog vijftien achtervolgers aansluiten. Concreet betekende dit dat we na vijf kilometer met veertig vluchters weg waren en de koers definitief gereden was. Uiteindelijk zouden er vooraan nog vijfentwintig overblijven. Die mochten sprinten voor de dagzege.”

Sterke Len De Pauw

In de finale waren er nog enkele pogingen om weg te geraken, maar Jens Bouts zag het sprintscenario dichterbij komen. “Aaron Van der Beken en Liam Slock waagden nog hun kans. Slock bleef zelfs weg tot op twee kilometer van de finish. Uiteindelijk kwam alles samen en draaide het uit op een sprint. Ik kon rekenen op een sterke Len De Pauw. Hij bereidde de sprint perfect voor. Op tweehonderd meter van de finish kon ik uit zijn wiel komen. Len zelf werd trouwens nog zesde. Voor mij is deze winst een mooie opsteker. Ik haalde al vaak de top tien, maar winnen is nog iets anders. De voorbije stage in Livigno heeft gerendeerd.”

Trui verdedigen

Jens Bouts verdedigt morgen de gele leiderstrui. “Ik heb ook de groene puntentrui en de blauw trui als beste Vlaams-Brabander. Uiteraard is de gele trui het belangrijkste. De ploeg is sterk genoeg om die te verdedigen. Dat werd bewezen in Huldenberg, waar we met drie in de spits reden. Het mag duidelijk zijn dat wie niet mee was in de ontsnapping, uitgeteld is voor de eindwinst. De tijdrit zal wat tijdsverschil opleveren, maar de afstand is kort. In de andere ritten zullen concurrenten zeker nog iets proberen.”