Jens Adams vijfde aan het Zilvermeer: “Best een goed resultaat want veel sterke crossers aan de start”

Recuperatie wordt beter

Adams pikte aan bij Lars van der Haar, Daan Soete, Laurens Sweeck, Corné Van Kessel en Belgisch kampioen Van Aert. De kopgroep van zes splitte snel. Door materiaalpech viel van der Haar vooraan weg. Van Aert, Sweeck en Soete namen voorsprong. Adams kreeg gezelschap van David van der Poel. Het duo pikte aan bij Soete die vooraan werd gelost. Even streden ze met vijf voor plaats drie: Soete, van der Poel, van der Haar, Meeusen en Adams. Beide Nederlanders konden zich loswrikken. “Ik vertoefde in het gezelschap van David van der Poel, maar na een foutje in een zandstrook moest ik hem laten rijden en mijn eigen tempo zoeken”, verduidelijkte Adams die de finale in z’n eentje afhaspelde. “Voor mij is die vijfde plaats best goed. Want er stonden toch enkele sterke veldrijders aan de start. Derde in Gullegem, vijfde in Mol: ik mag niet klagen. Sedert half december kan ik voluit trainen. Met de recuperatie na een wedstrijd gaat het de goeie kant uit.”