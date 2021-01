Jens Adams derde in Gullegem: “Heel diep moeten gaan om Gianni Vermeersch achter mij te houden”

Knalstart van Jens Adams in Gullegem! De wederoptredende crosser nam in deze losse veldrit de beste start en reed bijna een volledige ronde op kop. In de finale was Adams nog sterker dan Gianni Vermeersch. Zodat hij op het podium winnaar Mathieu van der Poel en Tom Pidcock flankeerde.

Derde bij een wederoptreden: daar droomt elke sportman van. Jens Adams liet na mindere resultaten in Lokeren, Kruibeke en Gieten zijn bloed onderzoeken. Omdat hij voelde dat er iets niet in orde was. Cytomegalovirus, zo luidde het. Een virus met gelijkaardige symptomen als klierkoorts. “Zes weken heb ik niet mogen sporten”, benadrukte de 28-jarige crosser uit Minderhout. “Eerst mocht ik rustig fietsen, altijd tegen een heel laag tempo. Pas tien dagen geleden kreeg ik groen licht om intensief te beginnen trainen. Ik heb veel op de weg gefietst. In anderhalve week dook ik drie keer het veld in. Vandaar wellicht dat ik in deze cross redelijk wat foutjes maakte. Bepaalde stroken van het parcours lagen erg glibberig en waren technisch niet gemakkelijk.”

Meteen de kopstart

Adams begon uitstekend aan zijn eerste veldrit sinds half oktober. “Meteen de kopstart”, ging de pion van het Hollebekehoeve Cycling Team verder. “Ook al was het voor mij afwachten wat deze cross zou brengen ging ik vol door. We bleven met zes of zeven over. Toen Mathieu van der Poel sprong kon enkel Tom Pidcock mee. In die fase van de cross moest ik me even herzetten. Op het einde kwam ik er opnieuw door. In het duel om de derde plaats ben ik heel diep moeten gaan. Gianni Vermeersch begon, omdat ik in de voorlaatste ronde van fiets moest wisselen, met vijf seconden voorsprong aan de slotronde. Denk dat we allebei redelijk kapot zaten.”

Goed resultaat op BK

Adams draaide met kleine voorsprong de aankomstzone op en pakte voor een teleurgestelde Vermeersch de derde plaats. Een opsteker een week voor het Belgisch kampioenschap in Meulebeke. “Deze derde plaats is een aangename verrassing”, gaf Adams toe. “Toen ik vernam dat ik het cytomegalovirus had was de start van het BK halen mijn streefdoel. Na mijn eerste cross durf ik, als het zo blijft gaan, in Meulebeke hopen op een goed resultaat. Het wordt een hele zware strijd want dan komen nog heel wat andere renners aan de start.”