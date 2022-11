Jenno Berckmoes sluit ludiek het jaar af met een tweede plaats in eigen gemeente: “De boog moet niet altijd gespannen staan”

Het jaarmarktweekend in Sint-Lievens-Houtem zit er weer op. Profwielrenner Jenno Berckmoes zorgde mee voor een sportieve en amusante opener. Hij was een van de honderd deelnemers die meedeed aan een retro-koers. “Ik vond die retro-koers een geweldig idee. Ik heb mijn vrienden opgetrommeld om mee te doen, zodat er een mooi deelnemersveld was. De voorwaarden om mee te doen? Je moest een fiets hebben van bouwjaar 1987 of vroeger. Ik was nog niet eens geboren toen (lacht). Het was wel eens interessant om me in te leven in die dagen van weleer. Schakelen moest aan de buis gebeuren. Welke renner weet dat nog? Ik had een bananenhelm op en droeg een wollen trui. De omstandigheden waarin we nu moeten koersen, zijn fel verbeterd. Er waren trouwens niet alleen prijzen voor de winnaars, maar ook voor de leukste outfit of de tofste fiets. Sportief had ik me voorgenomen om samen met mijn maatje Ben Squire te koersen. Eerst kreeg ik echter kettingproblemen, op het einde een lekke band. Op de fiets van mijn schoonvader (Kurt Eeckhout, red.) kon ik toch nog in het spoor van Squire tweede worden. Het was een leuk initiatief, de boog moet niet altijd gespannen staan.”