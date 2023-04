Jenno Berckmoes met goed gevoel naar Amstel Gold Race: “Problemen met de maag kregen me niet klein in de Brabantse Pijl”

Wielrennen profsHet zijn drukke dagen voor Jenno Berckmoes. Woensdag was hij aan de slag in de Brabantse Pijl. Daar kwam hij als jonge belofte zeer verdienstelijk als twintigste over de finish. Veel rusten zit er niet in, want zondag wacht de Amstel Gold Race. De Nederlandse klassieker staat bij veel renners nog een trapje hoger in de hiërarchie.