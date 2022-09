Jenno Berckmoes mag naar WK voor beloften in Australië: “Ik heb hard gewerkt voor mijn selectie”

In welke mate is Jenno Berckmoes vertrouwd met het Australische continent? “Ik ga er heus niet jaarlijks op vakantie (lacht) . Dankzij de wielersport heb ik de kans gekregen om al een mooi deel van de wereld te zien. Tot nu toe was dat altijd binnen in Europa. Het is de eerste keer dat ik buiten de grenzen van Europa van start zal gaan. Uiteraard vind ik dat fantastisch nieuws. Wanneer ik de heuglijke tijding heb vernomen? Ik zat twee weken geleden in de Ronde van Denemarken, toen bondscoach Sven Vanthourenhout contact met mij opnam. Begin vorige week zag ik dat mijn naam was opgenomen in een Whatsappgroep met de andere beloften. Toen had ik definitief zekerheid.”

Sterke lichting

De bondscoach kon beschikken over een aantal sterke renners. Om verschillende redenen konden enkele andere kandidaten niet naar het WK. Thibau Nys kiest voor de cross, Arnaud De Lie had verplichtingen bij Lotto-Soudal, Cian Uijtdebroeks koos voor een andere planning. De selectie van Jenno Berckmoes toeschrijven aan hun forfait, strookt niet met de waarheid. “Ik heb hard gewerkt voor mijn selectie. Uiteraard was het voor de bondscoach moeilijker geweest, indien iedereen present was geweest. Anderzijds denk ik dat ik me als eerstejaars bij de profs al enkele keren heb kunnen manifesteren. Mijn zeventiende plaats in de Brabantse Pijl was een goede start. Volgens mij zijn er trouwens gelijkenissen tussen dat parcours en de omloop in Wollongong. Nadien bevestigde ik met een achtste plaats in de Ronde van Noorwegen en een twaalfde plaats in de Ronde van Denemarken. Die uitslagen zullen de bondscoach overtuigd hebben dat ik mijn selectie verdiend heb. In de aanloop naar het WK toe start ik nog in de GP Fourmies (11 september, red.). Het is mogelijk dat ook de GP Wallonie (14 september, red.) aan de agenda wordt toegevoegd, maar dat is geen zekerheid. Die koers valt immers daags voor onze afreis naar Australië.”