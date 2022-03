Jenno Berckmoes gaat twee keer aan de slag in Frankrijk: “Ik mag rustig leergeld betalen”

Wielrennen profsDit weekend werkt Jenno Berckmoes twee koersen af in Frankrijk. Zaterdag start hij in de Classic Loire Atlantique. Vierentwintig uur later volgt dan in Cholet de Pays de la Loire. In beide gevallen gaat het om een 1.1-koers. Voor de prof uit Sint-Lievens-Houtem is het een uitgelezen kans om als neoprof verder ervaring op te doen.

Als debutant in het profpeloton moet Jenno Berckmoes de grote koersen een voor een leren kennen. Volgend weekend zal dat niet anders zijn. “Ik ken beide koersen niet, maar heb wel al de nodige research gedaan. De Classic Loire Atlantique zaterdag lijkt me zwaarder uit te vallen dan de koers in Cholet. Vluchters hebben dan een kans, terwijl er meer mogelijkheden zijn voor sprinters op zondag. We dienen zevenhonderd kilometer met de wagen te rijden, maar we vertrekken al op donderdag. Dat moet ons toelaten om rustig te acclimatiseren. Op vrijdag zullen we dan een deel van het parcours wellicht verkennen.”

Degelijk debuut

Jenno Berckmoes heeft er al enkele koersen opzitten. De eerste kennismaking viel mee. “De campagne begon met drie koersen in Spanje. In Murcia werd ik negenentwintigste. In Jaén was ik aanvankelijk mee met de vlucht, maar de renners van Lotto-Soudal lieten niet betijen. Nadien volgde de Ruta del Sol. Rune Herregodts won daar meteen de eerste etappe. Dat zorgde voor een geweldige sfeer. Zelf voelde ik dat ik beter werd naarmate de dagen vorderden. Ik kon ervaren dat er bij de profs twee versnellingen hoger wordt gereden, maar het was fijn dat ik die meerdaagse kon uitrijden.”

Waalse klassiekers

Jenno Berckmoes kijkt al verder in de toekomst. “Ik mag de komende weken rustig leergeld betalen. Het is de bedoeling om de Waalse klassiekers te rijden. Gezien de afstand kijk ik vooral uit naar de Waalse- en de Brabantse Pijl. In de Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik ligt het niveau nog een pak hoger. Nadien komen er meer koersen aan, waar ik me misschien al eens kan tonen. Ik denk dan aan een aantal rittenkoersen van vier, vijf dagen die momenteel beter bij mijn mogelijkheden passen. Niets moet daar, alles mag.”