Jenci Dejonghe (SK Roeselare-Daisel): “Op het veld van SC Wielsbeke andermaal alles geven”

De 31-jarige Jenci Dejonghe, woonachtig in Heule en beroepshalve beveiligingsinstallateur, beseft dat er dringend een sprong voorwaarts moet gemaakt worden. “Ik speelde eerder al voor ondermeer Harelbeke en Gullegem en was ook twee jaar actief bij het toenmalige VK Daidzele”, legt de verdedigende middenvelder kort uit. “Bij de fusie maakte ik ook de overstap naar Schiervelde met de promotie naar derde nationale als orgelpunt. Dit seizoen hebben we het inderdaad niet zo makkelijk maar we moeten wel rekening houden dat we een reeks hoger actief zijn en er toch een aanzienlijk niveauverschil is tussen eerste provinciale en derde nationale.”

Aanpassing was noodzakelijk

“Vandaar dat er ons toch wat tijd moet gegund worden om ons aan te passen. Met mijn ex-clubs Harelbeke en Gullegem speelde ik reeds in de toenmalige vierde klasse zodat ik toch het niveau goed kan inschatten. Voor SK Roeselare-Daisel was de promotie naar derde nationale een zegen want daar zitten we zeker op onze plaats. Het was en is echter nog wat zoeken en tasten naar het juiste evenwicht binnen de ploeg. Er moesten heel wat nieuwkomers ingepast worden en dat vergt toch wat tijd. Verder staan we vaak tegenover totaal onbekende tegenstanders en dat maakt de taak er zeker niet makkelijker op.”

Oogsten op Wielsbeke

“We hadden uiteraard op een betere eerste periode gehoopt want met onze huidige elfde plaats moeten we in eerste instantie naar beneden kijken. De marges met de ploegen onderin zijn minimaal. Vorige week bleven we thuis tegen Kalken steken op een brilscore. Ons blok stond goed maar onze nieuwe voorhoede komt voorlopig moeilijk tot scoren. Dat stevig blok van vorige week moeten we meedragen naar de volgende duels toe. Zondag op het veld van Wielsbeke moeten we andermaal alles geven want punt(en) pakken wordt vanaf nu toch wel belangrijk om niet in die onderste regionen van het klassement terecht te komen.”