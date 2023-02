Jelte Maan (Maaseik) over de Europese uitschakeling: “Beste ploeg wordt niet beloond”

Maaseik op zijn best, dat was woensdagavond de conclusie na drie sets. Na de 3-1-nederlaag in de heenwedstrijd, pakten de Maaslanders een 3-0-overwinning. In het voetbal was het Maaseik geweest dat naar de halve finale mocht, in het volleybal zijn er echter andere regels en beslist een extra set over winst of verlies. “Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Ik herinner me nog een aantal golden sets waarin we de duimen moesten leggen. Anderzijds, twee weken geleden pakten we in Tsjechië wel de winst na een extra set”, zegt Jelte Maan.