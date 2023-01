Jelte De Coninck (Eendracht Aalter) na 0-2-winst in Drongen: “Geen haar op mijn hoofd dat er aan denkt dat we zakken”

“Twee maand in de lappenmand liggen is niet niks. Finaal was de diagnose: scheur in de mediale knieband. Even was de vrees er dat het om een kruisbandletsel ging en vanuit dat oogpunt was het een geluk bij een ongeluk. En natuurlijk doet het plezier om bij mijn terugkeer te scoren en de drie punten te pakken. Punten van goudwaarde, want Drongen is een rechtstreekse concurrent voor het behoud. Nu sta je met zes ploegen op een zakdoek en wordt het heel spannend. Maar geen haar op mijn hoofd dat er aan denkt dat we gaan zakken.”

De Zutter

Voor coach Michiel De Zutter was het zijn eerste opdracht als kersvers coach van Aalter. Van De Coninck kreeg hij in ieder geval lof. “Weet je, iedereen stond ook nog achter Roeland Sucaet. Zijn ontslag was voor de spelersgroep een complete verrassing. En de voorbije weken leverde Geert Verheye goed werk, maar nu was het uitkijken hoe onze nieuwe T1 het aanpakte. En ik heb wel het gevoel dat de mayonaise pakt. Hij en zijn assistent Daryl Rawidjan spelen heel kort op de bal. Ze houden iedereen scherp en hebben de groep wel vlug goed ingeschat. Die eerste zege is natuurlijk ook voor hem een opsteker.”

Verdiend

De Coninck vond dat er op de zege van zijn ploeg niks af te dingen viel. “In de eerste helft gaven we nauwelijks wat weg en waren er kansjes via Sam Janssens en Jens Hoornaert. En net voor de rust scoort Dylan Van Der Cruyssen dan de 0-1. Als die scoort, is het altijd een wereldgoal. Na de rust verliep de partij ietwat in het voordeel van Drongen. We kropen misschien iets te veel achteruit. Maar in de omschakeling waren we net zo gevaarlijk. Ik kwam rond het uur in de ploeg als diepe spits en in de slotfase pikte ik mijn doelpuntje mee. Goede bal van Jo De Cock, ik kon wat uitwijken en de doelman van Drongen kloppen. Boeken dicht en met de drie punten huiswaarts. Nu wordt het natuurlijk zaak om door te gaan op dit elan. Komend weekend wacht ons tegen Wielsbeke een taaie tegenstander. Jonathan Verstraete en Nicolas Steelant ken ik daar en dat zijn echt goede spelers. Maar wij zitten nu ook weer ‘in the flow’.

