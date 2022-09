Jelte De Coninck (E. Aalter): “Niet aan onszelf twijfelen”

“Die 1 op 9 is niet echt een weerspiegeling van het spelniveau dat we haalden. Vorige week speelden we twintig minuten heel goed en na het bezoekende doelpunt stelden we ook nog gelijk. Een doelpunt voor en na de rust zorgde ervoor dat het ‘game over’ was. Maar de 1-4 was wel wat overdreven. Bij Jong Lede hadden we zicht op een driepunter en daar slikken we pas laat de gelijkmaker. Ook in de eerste wedstrijd tegen Roeselare-Daisel zat er meer in. Met een 3 of 4 op 9 kijk je met een heel ander gevoel terug op de start van het seizoen.”