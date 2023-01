Jellert Van Landschoot (SK Deinze): “Jammer dat we nog zo moeten knokken om in de top zes te geraken”

“We weten dat we onze laatste kansen inzetten”, vertelde Jellert Van Landschoot na de 2-1-zege tegen Club NXT. “Deze drie punten hebben we. Dat doet deugd. Nu moeten we deze partij analyseren en zo op naar de volgende opdracht bij Dender. In theorie hebben we van de vijf wedstrijden die we na de winterstop spelen de drie moeilijkste achter de rug. Maar we mogen niet gaan denken dat we in Dender op tachtig of negentig procent de drie punten zullen pakken. Thuis verloren we van hen. Niet eens onverdiend. Het is een ploeg die de ene week goed voor de dag komt, de andere week minder goed. Pakken we volgende week zondag geen drie punten is het wat de top zes betreft over en uit. Enorm jammer dat we nu nog zo moeten vechten voor een plaatsje bij de eerste zes. De manier waarop we aan het seizoen begonnen is frustrerend.”