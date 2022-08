Jellert Van Landschoot (SK Deinze): “Hadden Virton-verdedigers al in de eerste helft tot fouten moeten dwingen”

“Die 1-1 is toch wel een kleine ontgoocheling”, gaf Jellert Van Landschoot na afloop toe. “In deze partij hadden we twee punten meer moeten nemen. Voor de rust speelden we niet goed. We dreigden te weinig, we leden veel te veel balverlies, we zetten geen hoge druk. Nochtans was dat niet de opdracht. Er waren de eerste 45 minuten enkele momenten waarop we beslisten om goed in blok te blijven in plaats van druk te zetten. Meteen na de hervatting zetten we wel hoog druk. De bezoekende verdedigers gingen meteen in de fout, Bafodé Dansoko profiteerde. Op de momenten dat we hen onder druk zetten dwongen we de bezoekende verdedigers om een lange bal te trappen. Ideaal voor onze centrale verdedigers Kenneth Schuermans en Teo Quintero.”