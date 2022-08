Jellert Van Landschoot (SK Deinze) had invalbeurt met winninggoal kunnen bekronen: “Zo’n kans laat ik niet vaak liggen”

De invalbeurt van Jellert Van Landschoot in het Lotto Park had, met een beetje zin voor overdrijving, legendarisch kunnen zijn. Een kwartier voor tijd kreeg de 24-jarige Kleitenaar een unieke kans om SK Deinze drie punten te schenken.

Toen Van Landschoot en Joachim Carcela even voorbij het uur hun opwachting maakten kwam er vuur in het offensieve compartiment van Deinze. Alleen stond het vizier van de nieuwkomer bij de oranjehemden niet helemaal scherp. Hendrickx veroverde op eigen helft een bal, bediende Dansoko die meteen snelheid maakte en met een perfecte doorsteek Van Landschoot vond. Hij knalde de bal vanop tien meter over.

“Dat had een doelpunt moeten zijn”, was Van Landschoot kritisch voor zichzelf. “Ik was aan het twijfelen om de bal nog eens breed te leggen want Mamadou Koné had zich kunnen vrij lopen. Toen ik de bal aannam pakte ik hem goed mee. Dus dacht ik te knallen. Veel te onbesuisd over het doel van de thuisploeg. Normaal laat ik zo’n kans niet liggen. Denk dat ik bij mijn invalbeurt onmiddellijk goed in de match zat. Toch overheerst nu vooral naar mezelf toe ontgoocheling. Ik had dat ene moment moeten grijpen.”

Niet enorm ontgoocheld

Voor het overige valt over de eerste 27 speelminuten van de Meetjeslander weinig op te merken. Hij zorgde voor veel meer dreiging dan Dylan De Belder. Van Landschoot trapte even later ook nog een scherpe voorzet, maar doelman Bart Verbruggen zat er goed tussen. Hij had ook een eerste assist kunnen hebben, maar Koné viseerde vijf minuten voor tijd de dwarsligger. “Denk dat we in het tweede deel van de tweede helft fysiek iets sterker waren dan de jonge mannen van Anderlecht”, ging Van Landschoot verder. “In die fase van de partij gingen we resoluut op zoek naar drie punten, maar we moeten niet enorm ontgoocheld zijn omdat we op één punt bleven steken.”

Van Landschoot scoorde goeie punten bij zijn invalbeurt. Nochtans is hij nog maar een tiental dagen bij Deinze. “Ik maakte de hele voorbereiding bij Helmond mee want daar lag ik nog een jaar onder contract”, verduidelijkte hij. “De Nederlandse ploeg wou me niet zomaar naar Deinze laten gaan omdat ik er een goed seizoen draaide. Vandaar dat het een tijdje duurde voor alles in orde raakte. Hier wil ik meedoen bovenin het klassement.”