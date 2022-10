Jellert Van Landschoot (SK Deinze): “Die twee goals geven me enorme boost, maar oppassen voor euforie”

“Dit was een speciale week”, vertelde Van Landschoot vrijdagavond na de 4-1-winst tegen de beloften van Standard. “Maandag kwam een nieuwe coach binnen. Hij maakte meteen duidelijk op welke manier hij wou werken. En hij bevestigde wat ik de voorbije weken zag: de over-mijn-lijk-mentaliteit ontbrak in onze groep. Ik merkte de voorbije weken dat met ons werd gelachen. Want we knapten de vuile meters niet op voor elkaar. Vanavond deden we dat wel. Iedereen maakt eens een fout, maar vanavond werden die steken door andere spelers opgeraapt. Zo moet het. Wij startten het seizoen met de idee dat er voldoende kwaliteit in de ploeg stak. Het komt wel goed, dacht iedereen. In 1B lukt het niet met alleen maar kwaliteit. Je moet vechten voor elkaar.”

Belangrijk zijn

Van Landschoot stak tijdens de persbabbel van vrijdagavond ook de hand in eigen boezem. “Ik was goed gestart en had na vier speeldagen twee keer gescoord”, ging hij verder. “Mijn vorige doelpunt op Lierse Kempenzonen dateert al van bijna twee maanden geleden. Ik was daar niet mee bezig, maar onbewust wist ik het wel. Ik liet enkele kansen liggen die ik had moeten afmaken. Die twee goals vanavond doen enorm veel deugd. Want ik wil belangrijk zijn voor SK Deinze. Dit gaat mij een enorme boost geven.”

Focus op Virton

Na 23 minuten schoof hij de 2-0, na een actie op rechts van Alessio Staelens, tegen de netten. En twaalf minuten voor tijd reageerde hij sneller dan een verdediger op een strakke voorzet van Jannes Vansteenkiste. Goed voor de 4-1-eindcijfers. Na deze derde competitiezege gaf trainer Marc Grosjean zijn spelers het hele weekeinde vrij. Maandag start de voorbereiding op de partij bij Virton. De Luxemburgers tellen twee punten minder dan Deinze.

“Twee dagen genieten van deze zege, maar dan focus op Virton”, benadrukte Van Landschoot. “De voorbije weken probeerden we niet te negatief te zijn over de gang van zaken. Te euforisch zijn is nu de valkuil. Dit is een goeie overwinning, maar als we op Virton niets pakken is het opnieuw naar af.”