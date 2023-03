Jellert Van Landschoot laat SK Deinze bij rode lantaarn Virton juichen (1-2): “Diepgang rendeert”

Lange ballen

Opnieuw liet het hart van de Deinse defensie zich ringeloren op een lange bal, dit keer van centrale verdediger Remy. Mabella profiteerde en scoorde via de lat. In de tweede helft was de 2-1 enkele keren in de maak. Aguemon trof bij een corner de lat, Kagé miste bij z’n eerste baltoets. Het doelpunt viel in minuut 89 aan de overkant. Van Landschoot ging achter een diepe bal van Vansteenkiste – de pas ingevallen Albanese had precies geen zin om mee te lopen – en werkte perfect af.

Onevenwicht

Na de wedstrijd loofde trainer Marc Grosjean z’n linkerflank. Beide Deinse goals kwamen over links tot stand. “Op links waren we vandaag efficiënt en krachtig”, oordeelde de Luikenaar. “Op rechts niet. Jammer van dat onevenwicht. Voor de rust hadden we de partij lang in handen. In de laatste dertig meter van het veld zat er op technisch vlak iets te veel afval in ons combinatiespel. Door het uitvallen van Dylan De Belder na 25 minuten was het aanpassen. Ook al speelde Lennart Mertens al een lange periode bij Deinze, na z’n terugkeer van Club NXT speelde hij op RWDM slechts vijftien minuten. We moeten de automatismen nog terugvinden. Na de pauze had Virton de 2-1 kunnen scoren. Gebeurde dat, twijfel ik of we nog terugkeren. Dankzij een lange rush van Jellert Van Landschoot over zeventig tot tachtig meter pakken we hier toch de drie punten.”