Jellert Van Landschoot: “De resterende matchen laten zien dat ik bij SK Deinze thuishoor”

In elk geval laten staf en bestuur, wat de match bij Virton betreft, niets aan het toeval over. De verplaatsing naar Luxemburg werd vrijdagnamiddag ingezet. Met drie doelmannen en zestien veldspelers. Lennart Mertens is er voor het eerst weer bij en krijgt zaterdagnamiddag (aftrap 16 uur) zeker speelminuten. Gonzalo Almenara keert terug uit schorsing. Joachim Carcela (tegen Genk aan de aftrap) en Yuta Miyamoto vallen af. Door de nacht in de buurt van Virton door te brengen wil de club de indruk geven dat de teugels vieren niet aan de orde is. Hoewel er niets meer te winnen of te verliezen is.

Logische vragen

“De eerste 45 minuten van de thuismatch tegen Jong Genk miste ik wat intensiteit”, blikte Van Landschoot even terug. “We dachten dat we op het elan van de voorbije weken verder konden, dat we tegen negentig procent een staartploeg als Jong Genk zouden kloppen. Dat liep verkeerd. Logisch dat nadien vragen werden gesteld. Het missen van de promotie play-offs was een stevige tik. Nadien pakte de staf het volgens mij goed aan. We hadden een groepsgesprek van wel 25 minuten. Waarin werd geformuleerd dat we zevende willen worden. En dat wie op het veld staat zich moest tonen. In eerste instantie voor SK Deinze, of voor een andere club.”

Op eergevoel

Want de spelerskern wordt afgeslankt en moet volgens trainer Marc Grosjean een kwaliteitsinjectie krijgen. “De staf gaf aan dat tijdens deze play-offs voor volgend seizoen de basis wordt gelegd”, ging Van Landschoot verder. “Ik wil tonen dat ik bij Deinze thuishoor. Eergevoel vind ik belangrijk. Het is niet de bedoeling in vakantiemodus te gaan. Bakken we er de negen resterende matchen niets meer van dan worden het nog lange weken en gaat niemand met een goed gevoel de vakantie in. De match tegen Virton is voor ons ook wel iets interessanter dan die tegen Jong Genk. Voor hen is het één van de laatste kansen. Wij kunnen Virton een stevige tik geven.”

