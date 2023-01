Jelle Walraeve (VSV Gent) wil tegen Sleidinge grote stap zetten richting behoud: “Al bewezen dat we in tweede thuishoren”

Onderin tweede provinciale A is nog niks beslist. Bellem en Ursel delen de rode lantaarn met 9 punten en worden voorafgegaan door Meetjesland (12 punten), Sleidinge (15 punten) en VSV Gent (17 punten). Jelle Walraeve en VSV Gent ontvangen zondag de concurrenten uit Sleidinge. “Het is duidelijk dat dat een belangrijke wedstrijd wordt”, aldus de flankspeler. “Als we de lijn van de voorbije weken doortrekken, is er geen reden waarom we de drie punten niet zouden pakken.”

Tot de laatste minuut

“Met Lembeke en Merendree speelden we twee goeie wedstrijden tegen ploegen uit de top vijf. Tegen Lembeke, dat helemaal bovenaan staat in de tweede periode, wonnen we met 2-0. Afgelopen weekend verloren we op Merendree door een doelpunt in de 96ste minuut. Dat was een match die gewoon op 0-0 moest eindigen. Geen idee waarom we ineens zes minuten langer moesten spelen.”

“In die twee matchen bewezen we dat we in tweede provinciale thuishoren. We hebben onszelf dit seizoen te vaak in de voet geschoten na de rust. Meestal spelen we een hele goeie eerste helft, waarin we net niet het verschil kunnen maken. Dan sluipt er ineens twijfel in de kopjes als we niet op voorsprong geraken. De laatste weken streden we tot de laatste minuut.”

Voetbalplezier

Wil VSV zondag winnen, dan zal het hopen op zijn flankaanvaller die vorige zomer bij tweedenationaler RC Gent werd gehaald. Met drie goals in de jongste vijf duels lost Walraeve stilaan de verwachtingen in. “Vijf doelpunten in totaal is te weinig”, aldus de kritische aanvaller. “Bij Racing was ik het voetbalplezier een beetje kwijt geraakt. Ik kwam naar VSV om me weer te amuseren en om de ploeg te helpen met mijn scorend vermogen.”

“Door een gebrek aan vertrouwen kende ik een moeilijke start, maar het gaat steeds beter. De jongste maanden slagen mijn acties en vind ik gemakkelijker de weg naar het doel. Ik hoop dat ik er tussen nu en het eind van de competitie nog negen à tien kan bijdoen. Volgend seizoen probeer ik met LS Merendree weer een stapje hoger te zetten.”

Transfers

Behalve Walraeve ziet VSV Gent ook ook Salim Zet (Evergem 2020), Tibo De Boever (Maldegem), Stijn Bral en Tim De Mol (beiden Bottelare) vertrekken.