Jelle Wallays maandag aan de slag in de GP Raf Jonckheere: “Plezant dat ik hier kan starten”

Maandagnamiddag (start 14 uur) zal de pion van Cofidis het rap weten. Zo’n kermiskoers is niet te onderschatten. Het valt nooit stil. Bovendien kan hij niet terugvallen op ploegmaats om een scheve situatie recht te trekken. “Het is in de eerste plaats plezant dat ik in eigen regio kan starten”, benadrukt de prof uit Staden. “Die wedstrijd in Westrozebeke zie ik altijd als een goeie training. En als ik kan winnen weet ik dat het conditioneel goed zit voor wat nadien komt. Dinsdag rijd ik het Natourcriterium in Roeselare, nadien trek ik naar de Ronde van Polen, rijd ik de eendagskoers Eurometropole Tour, Tour du Limousin, Egmont Cycling Race in Zottegem en de Druivenkoers in Overijse. Het is de bedoeling dat ik ploegmaats help om punten te pakken voor het behoud in de World Tour.”