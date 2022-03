Jelle Vossen (Zulte Waregem) scoorde tegen AA Gent alweer: “Maar verlies is een enorme opdoffer”

voetbal 1AHet scheelde weinig of Zulte Waregem was zondagavond met een duurbevochten punt uit de Ghelamco Arena aan de haal gegaan. Roman Bezus besliste daar in minuut 94 echter anders over. “Je gunt het de Oekraïner nog het meest van allemaal, maar toch is dit voor ons weer een pijnlijke nederlaag”, trachtte Jelle Vossen toch ook het grotere plaatje te zien.

De hele Ghelamco Arena scandeerde minutenlang de naam van de matchwinnaar. “Bezus, Bezus, Bezus”, galmde het doorheen het stadion van AA Gent. In het smalle bezoekersvak verbeten de supporters van Zulte Waregem de bittere ontgoocheling.

“Er is geen man overboord, maar toch had een puntje hier voor ons een wereld van verschil gemaakt”, concludeerde Timmy Simons. “Nu houden we Seraing op zes punten. Een zevenpuntenkloof zou het voor hen nog net iets moeilijker maken, met vier wedstrijden te gaan.”

Zulte Waregem maakte in Gent nooit een geheim van zijn strategie. Met een afweergordel van doorgaans zes man werd de doorgang voor de Buffalo’s naar het doel van Sammy Bossut dichtgemetseld. Na de rust gingen de bezoekers iets opener spelen. “Het keerpunt was toen die bal van Sissako op de lat viel”, besefte Simons.

“Sammy heeft lang standgehouden en enkele fantastische reddingen verricht”, prees Gent-coach Hein Vanhaezebrouck achteraf. “Maar die knal van Vadis Odjidja kon hij enkel tot bij Roman Bezus afweren. Toegegeven, op dat moment geloofde ik zelf niet meer in onze zegekansen.”

Thriller tegen Eupen

De Waregemse aanpak leek te gaan lonen toen Jelle Vossen halfweg de tweede periode binnen de minuut eerst op de paal knalde en vervolgens raak trof. Net als een week eerder tegen Seraing na een afvallende bal. Op de juiste plaats opduiken: het blijft de specialiteit van de Limburger, die nu op 149 doelpunten in de Jupiler Pro League afklokt.

“Die 150ste lukt hopelijk nog dit seizoen, en anders zal het voor de volgende campagne zijn”, knipoogde Vossen, die nog één jaar onder contract ligt aan de Gaverbeek. “Maar het behoud is en blijft de eerste prioriteit. Het is verdraaid jammer dat we dat puntje niet over de streep konden trekken. Het verlies hier in Gent was een enorme opdoffer.”

Doordat Eupen op hetzelfde moment won van OH Leuven en in de rangschikking opnieuw over Zulte Waregem heen wipt, komt er voor Essevee nu weer een pak meer druk te liggen op de confrontatie met de Oostkantonners volgende zaterdag in de Elindus Arena. Dat belooft weer een thriller te worden.

“Druk op die match was er sowieso”, besluit Vossen. “Maar we hebben geen keus, we moeten blijven strijden tot we helemaal zeker zijn van de redding. En dat is zenuwslopend, ja.”