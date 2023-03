Jelle Vossen ziet Zulte Waregem het weer weggeven in Leuven: “Wie zich niet kan opladen, heeft een probleem”

Het werd nog maar eens het verhaal dat het hele seizoen van Zulte Waregem samenvat, zaterdag in de universiteitsstad. Een stevig gestart Essevee miste de eerste kansen en kreeg dan door eigen falen het deksel op de neus. “Om moedeloos van te worden”, reageert Jelle Vossen. “We hebben nog maar eens getoond dat we met heel goede intenties naar Leuven waren gekomen, voor niets minder dan de overwinning eigenlijk. Maar dan geven we het op zo’n pijnlijke manier zelf weg. Het is nutteloos om altijd complimenten te krijgen als we de evenknie van onze tegenstander zijn en telkens aan het einde van de rit zonder punten de bus op moeten stappen.”

Kopjes leegmaken

Vossen zorgde zelf voor een sprankeltje hoop door vanop elf meter zijn achtste doelpunt in de Jupiler Pro League tegen de touwen te rammen. Maar een zoveelste keer van een achterstand terugkeren, zat er nu niet in. “Als het 3-0 staat aan de rust, weet je dat het extreem moeilijk wordt. Eigenlijk heeft een terugkeer er nooit echt ingezeten. Dat kruipt dan misschien wel in de kopjes, maar een excuus voor de nederlaag mag het niet zijn. Hoe wij ons nu nog een keer gaan samenrapen voor de volgende opdracht tegen AA Gent volgende week? Kijk, als er iemand is die in de huidige situatie er niet meer in slaagt om zich op te laden, dan heeft die echt wel een groot probleem. In onze situatie zijn er immers geen gemakkelijke opdrachten meer. De kopjes leegmaken en er blijven in geloven, dat is wat ons nu te doen staat, ook al is dat niet eenvoudig, omdat we de jongste weken toch serieus wat tikken hebben geïncasseerd.”