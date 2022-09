Jelle Vossen zaterdag met Zulte Waregem tegen STVV: “Terug naar voetbal van het seizoenbegin”

Mentaliteit van seizoenbegin

Maar Vossen verheelt niet dat hij na de nederlaag op AA Gent vorige zondag vreselijk baalde. “De eerste helft was misschien nog redelijk van onze kant, maar we konden ook in die periode moeilijk een kans in elkaar knutselen”, erkent Jelle. “Dan kan je geen puntenwinst claimen, hé. Zeker omdat we na dat snelle tegendoelpunt kort na de pauze niet de reactie hebben getoond die nodig was.”

Zes van de acht tegenstanders die Zulte Waregem tot dusver tegenover zich kreeg, eindigden vorig seizoen in de top acht en klasseren zich daar ook nu weer.

“De komende opdrachten zijn op papier haalbaarder, maar in onze situatie is er geen enkele simpele tegenstander”, weet Vossen uit zijn jarenlange ervaring. “Het kan cliché klinken, maar we moeten nu vooral trachten er weer het voetbal in te krijgen waarmee we aan het seizoen begonnen zijn. We waren gestart met een propere lei en die eerste weken presteerden we ook echt hoopgevend. Met die gedachte moeten we nu week na week weer het terrein opstappen, te beginnen tegen Sint-Truiden. En hopelijk kunnen we dan af en toe eens een foutje van de tegenstander afstraffen, wat ons in Gent totaal niet gelukt is.”