Jelle Vossen na nieuw verlies van Zulte Waregem in Westerlo: “Het mag nu toch echt eens gaan meezitten”

Zulte Waregem presteerde in de Kempen best verdienstelijk. Maar weer eens leverde dat geen punten op, waardoor Essevee onderin in steeds nauwere schoentjes verzeilt. Met de komst van OH Leuven naar de Gaverbeek in het verschiet, doet Mbaye Leye er werkelijk alles aan om zo positief mogelijk te blijven klinken.

“Ik kan mijn ploeg niks verwijten”, analyseerde de Senegalees in de perszaal van het Kuipje. “De mentaliteit zat goed, de organisatie was ok, we speelden vooruit met de absolute intentie hier iets te komen rapen. Maar de voetbalgoden zijn ons ook nu weer niet goed gezind. Na minder dan een kwartier viel Modou Tambedou uit, al het hele seizoen lang één van onze sterkhouders. En uitgerekend tegen ons speelt Sinan Bolat zijn beste wedstrijd sinds hij hier in Westerlo is. Zijn reddingen hebben mee het resultaat bepaald. Typerend als je in de hoek zit waar de klappen vallen. Maar ik kijk ook graag naar de lichtpuntjes in ons optreden. De prestatie van een jonkie als Lukas Willen bijvoorbeeld. En de moed waarmee de hele ploeg tot het einde bleef proberen er iets van te maken.”

Fysiek paraat

Op dat vlak was Jelle Vossen een voortrekker. De Limburger, op de vorige speeldag tegen Sint-Truiden op de bank begonnen, liep zich de pleuris maar moest uiteindelijk diep teleurgesteld afdruipen.

“Het is onwaarschijnlijk dat we weer eens met een achterstand de rust in moesten, nadat we voortdurend het spel naar het andere doel oriënteerden en liefst tien corners afdwongen”, sakkerde Vossen. “Na de snelle 2-0 gingen bij ons de kopjes even hangen. Maar ik vond onze reactie toch bemoedigend. Dat schot van mij tegen de kruising vat onze situatie wellicht nog best samen. Vorig seizoen ging die bal gegarandeerd binnen, nu stuitert hij weer het veld in.”

In de openingsfase van de wedstrijd kwam Vossen ook al dicht bij een goal, maar vond hij de onklopbare Bolat op zijn pad. In zijn rol van hangende spits voelde Vossen zich alvast uitstekend.

“Ja, er werd van mij ook wat werkkracht vereist, maar zo anders was het niet dan hoe ik eigenlijk al mijn hele carrière speel, in steun van één of twee diepe mensen. Dat ik voor het eerst dit seizoen tot het einde op het veld mocht blijven, doet me best wel plezier, het toont dat ik fysiek helemaal in orde ben. Alleen mag het nu stilaan wel eens beginnen meezitten.”