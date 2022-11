Jelle Vossen met Zulte Waregem zaterdag op KV Mechelen: “Elke wedstrijd is voor ons een finale”

Na de jongste nederlaag tegen Standard zinderde vooral het strafschopgeval na, waarvan Zulte Waregem zich in het slotkwartier nooit kon herstellen. Veel minder werd gesproken over het goeie eerste uur van de hekkensluiter. “Zo gaat dat als je dan uiteindelijk verliest”, beseft Jelle Vossen. “We hebben verzuimd onszelf te belonen door de kansen niet af te maken. Dat cadeautje van Standard vroeg in de eerste helft, de kans die we zelf afdwongen en waarbij Zinho Gano alleen voor doel kwam: dat zijn momenten die je moet grijpen. Doe je dat niet, dan krijg je het deksel op de neus. We hadden altijd op voorsprong moeten komen. Of we het dan hadden kunnen volhouden, dat weet je nooit. Maar als we zelf hadden gescoord, waren de discussies over die strafschop misschien niet nodig geweest, hé.”

Groepssfeer en motivatie

Voor Zulte Waregem is de situatie nog altijd wat ze ook was voor de jongste twee nederlagen. Met de WK-onderbreking in het vooruitzicht worden de wedstrijden in Mechelen en tegen Eupen alweer cruciaal.

“Elke wedstrijd is voor ons een finale”, geeft Vossen aan. “Dat was ook al het geval toen we Kortrijk en Anderlecht voorgeschoteld kregen. Na die 6 op 6 hadden we gehoopt daarop verder te kunnen borduren. Maar dat lukte dan niet in Oostende en tegen Standard. Mentaal waren die twee nieuwe verliesmatchen harde noten om kraken. Maar het positieve was toch dat we kansen blijven afdwingen en dat we als ploeg eendrachtig blijven. In onze situatie is dat zeker niet evident. De groepssfeer blijft uitstekend en de motivatie is er.”