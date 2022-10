Jelle Vossen in zak en as na opdoffer voor Zulte Waregem tegen OHL: “Vijf tegengoals in halve match, pff...”

“Halfweg dacht ik nochtans even dat het misschien een hele mooie avond had kunnen worden”, blikte Vossen terug. “Mijn doelpunt kort voor de rust moest ons bevrijden, want na een goede eerste helft kregen we daarmee eindelijk loon naar werken. Mijn reactie was niet de juiste, ik had die hoekschopvlag niet doormidden moeten trappen en kreeg terecht geel. Maar er zat zowel heel veel vreugde als een pak frustratie in die halve seconde van zinsverbijstering. Tijdens de rust heb ik het de maats ingepeperd: nu staan we voor de belangrijkste 45 minuten van het seizoen, dit moeten we over de streep kunnen trekken. En dan krijgen we er vijf om onze oren. Om gek van te worden.”