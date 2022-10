Jelle Vossen in zak en as na opdoffer voor Zulte Waregem tegen OHL: “Om gek van te worden”

Voetbal Jupiler Pro LeagueAsgrauw was zijn gelaat. Innerlijk kookte Jelle Vossen, die na zijn 400ste wedstrijd in de Jupiler Pro League geen enkele reden had voor een feestje. “We hebben als team gefaald in wat misschien wel de belangrijkste 45 minuten van het seizoen hadden kunnen zijn”, zuchtte Vossen. Zoals heel Zulte Waregem zat hij na de pandoering tegen OH Leuven in zak en as.

“Halfweg dacht ik nochtans even dat het misschien een hele mooie avond had kunnen worden”, blikte Vossen terug. “Mijn doelpunt kort voor de rust moest ons bevrijden, want na een goede eerste helft kregen we daarmee eindelijk loon naar werken. Mijn reactie was niet de juiste, ik had die hoekschopvlag niet doormidden moeten trappen en kreeg terecht geel. Maar er zat zowel heel veel vreugde als een pak frustratie in die halve seconde van zinsverbijstering. Tijdens de rust heb ik het de teammaats ingepeperd: nu staan we voor de belangrijkste 45 minuten van het seizoen, dit moeten we over de streep kunnen trekken. En dan krijgen we vijf doelpunten om onze oren. Om gek van te worden.”

Vooral de manier waarop Zulte Waregem die tegentreffers weer veel te gemakkelijk incasseerde - met 9-25 als doelsaldo is Essevee in alle opzichten de slechtste leerling van de klas - zat Vossen hoog. “Op deze manier gaan we recht de dieperik in”, foetert de Limburger. “Terwijl iedereen bij ons nochtans van goede wil is en er alles wil aan doen om het tij te keren. Maar ja, wij zijn ook maar mensen.”

Derby tegen Kortrijk

Dat zinnetje herhaalde Vossen een paar keer in zijn betoog. Zulte Waregem krijgt steeds hardere klappen. Acht van de elf competitiematchen verloren, een 0 op 15 in de laatste maand: hoe krijgt Mbaye Leye dit team ooit nog op de rails? “We moeten de rangen sluiten, want volgend weekend staat de Zuid-West-Vlaamse derby op het programma”, tracht Vossen het positivisme te behouden. “We weten allemaal hoe belangrijk de wedstrijd in Kortrijk altijd is voor onze supporters, en in de huidige situatie wordt hij dat nog een beetje meer natuurlijk. Hoe raar het ook klinkt: deze groep hangt nog altijd zeer goed aan elkaar. Als routiniers moeten Sammy, Timothy en ik erover waken dat dit niet gaat uiteenvallen nu, dat we allemaal aan hetzelfde zeel blijven trekken. Het ziet er allemaal gitzwart uit, maar we helpen elkaar niet door nu naar schuldigen te zoeken. We moeten hier als groep uitgeraken.”

