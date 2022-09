Jelle Vonckx en Atomix Haacht strijden opnieuw voor het behoud: “Opnieuw van nul beginnen’

Het handbalseizoen schiet dit weekend uit de startblokken. Atomix Haacht was vorig seizoen van begin tot het eind in het bezit van de rode lantaarn en wist pas op de laatste match van de play-downs het behoud te verzekeren. Ook deze jaargang wacht Atomix, dat op heel wat posities nieuwe spelers moet inpassen, een zware opdracht om een verlengd verblijf in de BENE-League te verzekeren.

“Het is moeilijk te bevestigen of te ontkennen of we klaar zijn voor de strijd, want ik weet het zelf niet goed”, lacht T1 Jelle Vonckx ons toe. “De voorbije weken was vooral een zoektocht naar onszelf, want hier moet opnieuw een fel gewijzigde en nieuwe ploeg gesmeed worden. De voorbereiding verliep dan ook met ups en downs: daar moeten we niet te rooskleurig over doen. Ik ben vooral erg benieuwd hoe mijn spelersgroep zal reageren op die eerste competitiematch. Het is niet bang afwachten, maar wel met gezonde spanning en heel wat interesse.”

Atomix heeft een drukke laatste voorbereidsweek achter de rug, met onder meer een oefenmatch tegen Kreasa Houthalen en een toernooi tegen Kraainem en het Waalse Beyne. “Tegen Houthalen speelden we een matige eerste helft, omdat we ons te veel lieten meeslepen in hun fysieke spel, terwijl wij dit seizoen niet de ploeg hebben om op die manier het verschil te maken”, aldus nog Vonckx. “Wij moeten het meer hebben van een snelle omschakeling en beweeglijkheid, met jonge spelers, die naargelang het seizoen vordert, nog een pak vooruitgang kunnen en zullen boeken.”

Vertrek van vijf basisspeler opvangen

Vonckx is realistisch over welke kansen zijn team dit seizoen beschikt. “Ik maak mijn jongens al wekenlang duidelijk dat de kans zeer klein is dat we de play-downs kunnen ontlopen en dat we dus net als vorig jaar moeten toewerken en pieken naar die finalewedstrijden toe. Dat betekent niet dat we komende zes maanden zomaar iets zullen doen: dat moet een leerproces worden waar ik wekelijks vooruitgang wil zien. Het is immers echt van nul beginnen: we zagen twee buitenlandse sterkhouders en drie Belgen vertrekken, waar onze ploeg rond gebouwd was. Vijf basisspelers vervangen is niet simpel, zeker als je hun jonge vervangers duidelijk maakt dat we de komende maanden meer wedstrijden zullen verliezen dan winnen. Die mentale strijd is ook iets waar we als ploeg mee bezig zijn.”

Atomix trekt zaterdag naar het verre Eupen. “De stijger uit eerste nationale, die zich versterkt heeft voor hun BENE-League-avontuur. Ze missen wel hun eerste doelman, maar verder zijn ze erg gerodeerd en spelen ze met hun geoliede kampioenenploeg van vorig seizoen. Geen makkelijke verplaatsing”, weet de oefenmeester tot besluit.

Zaterdag 3 september: KTSV Eupen – Atomix Haacht om 20.15 uur.