Jelle Vonckx en Atomix Haacht stapelen de ene nederlaag na de andere op, maar: “We zullen er opnieuw staan in de play-downs”

“We kunnen er niet om heen: dit is voorlopig echt ons seizoen niet”, glimlacht T1 Jelle Vonckx wat wrang. “Uiteindelijk hebben wij alles zelf in eigen hand, maar de tegenslag die wij al kenden de voorbije weken, is ongezien. Zo liepen twee van mijn spelers in de vorige competitiewedstrijd opnieuw een breukje op. Al merk ik aan alles dat het niet lang meer zal duren vooraleer we onze eerste punten pakken. Het spelniveau gaat echt in stijgende lijn. Tegen Tachos verloren we eind oktober met één puntje verschil, nadat we maar liefst negentien open doelkansen misten, om de week nadien met twee punten te verliezen tegen Bevo. Ook in de beker wisten we recent bijna een stunt te realiseren. In de terugronde, en met uitbreiding de play-downs, zullen wij er zeker staan.”

Bekerexit

In die bekercompetitie kwam het vorige week uit tegen de Limburgse streekgenoot Sporting Pelt, dat momenteel op een tweede plaats staat in de BENE-League. “Ik ben trots dat mijn jongens een statement maakten na het zware 21-44-verlies dat we in de competitie tegen hen opliepen”, vervolgt Vonckx. “Vooral de mentaliteit was toen een probleem en dat is iets waar ik echt niet mee kan leven. Het was deze keer spannend tot de laatste seconde. We gingen de laatste twee minuten in met een voorsprong en vergaten tot twee keer toe de wedstrijd te beslissen. Pelt ging zo met een 30-31-zege lopen. Zuur, want een bekerstunt zou dit team een ongelooflijke mentale boost bezorgd hebben. Al hebben we nu wel bewezen dat we stilaan ook de volle zestig minuten op niveau kunnen spelen tegen een topploeg als Pelt.”

Concurrent Eupen

Vorig seizoen eindigde Atomix eveneens als laatste in de reguliere competitie, maar wist het alsnog het behoud af te dwingen in de play-downs. Toen was Hubo Initia Hasselt de concurrent. Dit seizoen wordt het allicht KTSV Eupen, dat met vijf punten momenteel de op één na slechtste Belgische ploeg is. De Oostkantonners komen vanavond (zaterdag, red.) op bezoek in Sporthal Den Dijk. “Het grote verschil tussen ons en hen is dat zij met een ploeg vol ervaren rotten spelen en wij het doen met veel jeugdspelers. Jongens met veel groei- en progressiemarge. Wij trainen per week twee keer meer dan hen. Ik hoop en verwacht dat onze trainingsarbeid naar het einde van het seizoen toe het verschil zal maken. Ook vandaag maken wij al kans om hen te kloppen”, besluit de oefenmeester.

BENE-League handbal: Atomix Haacht - KSTV Eupen: zaterdag 19 november om 20.30 uur.