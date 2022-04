Jelle Vonckx en Atomix Haacht op gelijke hoogte met Hasselt in playdowns: “Wij hebben het momentum mee”

handbal bene-leagueAtomix Haacht strijdt samen met Hubo Initia Hasselt voor het behoud in de BENE-League handbal met een ‘best of five’ serie in de playdowns. Na twee confrontaties toont de teller een 1-1-tussenstand aan. Atomix verloor begin april nipt de eerste wedstrijd in Hasselt, maar wist het voorbije weekend op eigen veld met een vlotte 32-26-zege te zegevieren tegen de Limburgers.

“We begonnen zeer overtuigend en slaagden er meteen in om een kloofje van vier punten op het bord te zetten”, laat T1 Jelle Vonckx weten. “Die voorsprong hielden we vast tot aan de rust, waarna we na de pauze zelfs even uitliepen tot een zevenpuntenbonus. Hasselt kwam vervolgens nooit dichter dan vier punten en ik zag mijn ploeg de wedstrijd volwassen uitspelen.”

“Het is goed voor het vertrouwen dat we met een mooie voorsprong deze tweede match tot een goed einde konden brengen. Ik blijf erbij: in onze eerste confrontatie, begin deze maand, maakten wij ook een grote kans om te winnen. Toen werd onze ploeg toen genekt door een griepepidemie. Ik had geen wisselmogelijkheden, wat resulteerde in een nipte 31-29-nederlaag. In deze tweede match was het gros van mijn spelers wel present en we kwamen zo veel competitiever voor de dag.”

Momentum niet uit handen geven

De eerste ploeg die drie overwinningen pakt, blijft in de BENE-League, terwijl de verliezer terugvalt naar eerste nationale. “Ik zie mijn ploeg week na week sterker worden”, vervolgt de oefenmeester. “Een gebrek aan vertrouwen kan je mij en mijn jongens zeker niet verwijten. We hebben dit seizoen al meermaals bewezen dat we onze plaats waard zijn in deze reeks. Dit weekend willen we winnen in Limburg om het vervolgens op eigen veld af te maken. Ja, ik kijk er wel naar uit, want gek genoeg speelden we dit seizoen onze beste wedstrijden al op verplaatsing. Op training ligt de focus nu vooral op tactische details, de aanvallende en verdedigende accenten en het spelplezier. Wij hebben het momentum mee en willen het niet uit handen geven”, klinkt het tot besluit bij Vonckx.

Lees ook: meer handbal