Jelle Vermoote heeft met Circuit des 4 Cantons eerste zege op zak: “Youngster Coast Challenge is mijn eerste grote doel”

WIELRENNEN BELOFTENJelle Vermoote (20) heeft niet lang moeten wachten op een eerste zege. Nadat hij vorig weekend de kermiskoers in Kleit als 22ste afsloot, zette hij zaterdag het Circuit des 4 Cantons, een nationale interclub in het hart van Frankrijk, op zijn naam.

Negen renners van Acrog-Tormans zaten vrijdag 7 uur in de auto om zaterdag het Circuit des 4 Cantons tussen Moulins en Yzeure, in het departement Allier, af te werken. “Supersterk was het deelnemersveld niet, maar het was wel een wedstrijd over 170 kilometer waarvan geen meter vlak”, aldus Vermoote. “Voor veel Franse ploegen een belangrijke koers. Steil was het nooit, maar het parcours was bezaaid met diverse korte knikjes.”

“Na 5 kilometer ben ik al solo gegaan. De eerste 15 kilometer reed ik alleen voorop, daarna liet ik drie man aansluiten en reden we 90 kilometer verder. Net voor we aan het plaatselijk circuit begonnen, sloten nog eens drie renners, onder wie ploegmaat Robbe Claeys, aan.”

Toen zat het peloton niet ver waardoor het tempo in de kopgroep omhoog moest. “Twee mannen haakten af, maar we liepen weer 50 seconden uit”, gaat Vermoote voort. “In de finale werd het nog bijzonder spannend, want de groep naderde tot op een handvol seconden. Robbe zette zich op kop en hield het tempo zo hoog mogelijk. Drie ploegmaats probeerden in de kop van het peloton de achtervolging af te remmen. We hielden stand. De sprint zette ik vrij gemakkelijk naar mijn hand.”

Relatief grote zege

De Fransman Antoine Grand en ploegmaat Claeys mochten mee het podium op. Vermoote mocht zaterdag een eerste ambitie op zijn lijstje afvinken. “Een koers winnen was dit jaar een doel”, verduidelijkt de derdejaarsbelofte uit Pervijze. “Ik ben ben blij dat dit nu al gelukt is. En dan nog een Franse interclub. Een relatief grote zege dus. Inderdaad, we etaleerden een puik staaltje teamwork. Dankzij de teambuilding en de ploegstage werden we een hechte groep.”

Nu is het aan Vermoote om te bevestigen. Zondag rijdt hij ‘La Get Up Cup’ in Aywaille, volgende week vrijdag in eigen streek de Youngster Coast Challenge. “De wedstrijd tussen Bredene en Koksijde is dit seizoen mijn eerste grote doel”, laat Vermoote in zijn kaarten kijken. “Die koers kan op een sprint uitdraaien, maar als er in de Moeren wind staat zal dat hooguit met 30 man zijn.”