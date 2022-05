Jelle Sinnesael verliest ook tweede finaleduel met Menen: “We gaan Roeselare geen cadeaus geven”

In hun “thuiswedstrijd” in de Tomabelhal in Roeselare waren de spelers van Menen erop gebrand om te tonen dat ze hun plaats in de finale wel degelijk waard zijn. Gesteund door de enthousiaste “green wall” maakten kapitein Jelle Sinnesael en co het de regerende landskampioen aanvankelijk knap lastig. De toeschouwers kregen een set vol spektakel, knap volleybal en spanning gekruid met enkele challenges en gele kaarten (voor de Roeselaarse middenman Pieter Coolman en Lowie Stuer, setter van Menen). Een enthousiast Menen zette de regerende landskampioen onder druk en sloeg zelfs een vierpuntenkloof (16-12). Met een knappe opslagreeks keerde invaller Sander Depovere de kansen echter helemaal om. Dankzij drie opeenvolgende aces zette hij Roeselare op voorsprong (16-17). “De invalbeurt van Depovere heeft inderdaad de wedstrijd doen kantelen”, aldus Jelle Sinnesael. “Met zijn opslagen bracht hij Roeselare terug en alles was te herdoen voor ons. Die stevige bank is één van de sterktes van Roeselare. Uiteindelijk ging de eerste set verloren en dat was heel cruciaal voor de rest van de match. Dat verlies heeft ons genekt want vanaf de tweede set zijn we volledig onderuit gegaan. Het trok langs onze kant op niet veel meer.”

Kopjes omlaag

De jonge bende van Menen was inderdaad aangeslagen na het nipte verlies in de openingsset. Roeselare controleerde en bij de grensploeg gingen de kopjes naar omlaag en nam de frustratie toe. In set 3 kreeg kapitein Sinnesael zelfs een rode kaart onder de neus geduwd. “Ik denk dat het in zaal mijn eerste of tweede rode kaart ooit was”, zegt de 36-jarige middenman. “Ik werd bestraft omdat ik aan het net getrokken had. Ik vond het een overdreven sanctie en ging na de match verhaal halen bij de ref. Hij verduidelijkte dat de gele kaart die Lowie Stuer voordien gekregen had als een waarschuwing gold. De volgende kaart is dan een rode kaart en die kwam dus op mijn conto.”

Geen cadeaus

Sinnesael was duidelijk ontgoocheld na de tweede opeenvolgende 3-0-nederaag, maar al snel klonk hij opnieuw strijdvaardig. “Natuurlijk blijven we er nog in geloven. We moeten dit verlies zo snel mogelijk vergeten en onze kop oprichten. Zaterdag gaan we opnieuw knallen. We gaan Roeselare zeker geen cadeaus geven. Ik hoop dat iedereen er blijft in geloven en ik als kapitein zal hierin zeker koptrekker zijn”.

Om Roeselare te kunnen bedreigen, zal Menen zijn niveau moeten opkrikken. De dominantie van de het surplus aan ervaring kwam ook in de cijfers tot uiting. Zo liet Roeselare zeven aces noteren, tegenover eentje voor Menen. Ook de verhouding killblocks (14 versus 4) is veelzeggend.