Jelle Sinnesael plaatst zich met Menen voor bekerfinale: “Fijn dat ik dit mag meemaken in mijn laatste seizoen, ik ga er volop van genieten”

Het kwam er voor Menen op aan om het sprankeltje hoop dat de bezoekers nog zouden hebben meteen in de kiem te smoren. “We begonnen met veel vertrouwen en ik denk dat ik mag zeggen dat we op elk vlak de betere waren”, zegt middenman Sinnesael. “We domineerden en zijn in die eerste twee sets nooit in de problemen gekomen. Na de 2-0 kregen de spelers die dit seizoen minder gespeeld hebben hun kans. Jammer dat ze er de overwinning niet konden binnenhalen. We kunnen hen echter niets verwijten. Iedereen heeft zich gesmeten en in de derde set kregen we zelfs een aantal setballen. Jammer, maar het belangrijkste is dat we het ticket voor de finale op zak hebben. Na de loting ging iedereen ervan uit dat we makkelijk de finale zouden bereiken, maar uiteindelijk moet je het toch nog doen. Tegen Wijgmaal en Borgworm liep het vrij vlot. Onze eerste bekermatch tegen Guibertin (nipte 3-2-winst, red.) was de lastigste. In die periode hadden wij onze draai nog niet gevonden. We moesten een nieuwe setter en drie nieuwe spelers inpassen. Ondertussen zijn we veel matuurder geworden. Guibertin van zijn kant zat nog in de flow na zijn sterke seizoen in Liga B.”

West-Vlaams onderonsje

De bekerfinale 2022-2023 wordt een West-Vlaams onderonsje. Menen neemt het op zondag 26 februari in het Sportpaleis immers op tegen 14-voudig bekerwinnaar Roeselare. De buren lijken dit seizoen een klasse of twee te sterk voor de concurrentie. “Roeselare is momenteel een machine. Iedereen speelt op niveau en er zijn geen zwakke punten. Ik denk dat zij gepiekt hebben naar deze periode, met de halve finale van de beker en de Europese matchen. Maar ook over een tweetal maanden zullen zij top zijn. Wij moeten echter niet naar de tegenstander kijken, maar naar onszelf. Ik ga naar het Sportpaleis om de finale te winnen, zo simpel is het. We vertrekken niet met de bedoeling om niet af te gaan. En als dan blijkt dat er die dag niets aan Roeselare te doen is, dan is het zo.”

Genieten in Sportpaleis

Het is de tweede keer in de clubgeschiedenis dat Menen mag strijden voor de felbegeerde cup. In 2007 stond de grensploeg al eens in de finale. De West-Vlamingen verloren toen in Knokke van een sterker Maaseik. In het Sportpaleis zal Menen ongetwijfeld massaal gesteund worden. “Iedereen binnen de club, zeker de supporters, kijkt enorm uit naar die finale”, zegt de 37-inwoner van Wevelgem. “De teleurstelling toen we vorig seizoen door Gent uit de finale gehouden werden, was gigantisch. Het is tof dat we nu zo snel een tweede kans krijgen. Ik verwacht dat er heel veel bussen vanuit Menen, maar ook uit de omgeving en omliggende clubs als Marke-Webis, richting Antwerpen zullen rijden. Voor mezelf is het heel tof dat ik dit in de herfst - of beter gezegd de winter van mijn carrière (lacht) - nog mag meemaken. Het is mijn laatste seizoen. Het is ronduit schitterend dat ik daarin in de Champions League mag spelen én in mijn eerste bekerfinale sta. Ongeacht wat het resultaat wordt, ik ga er enorm van genieten.”

Afsluiter tegen Gent

Woensdag speelt Menen zijn laatste wedstrijd van het jaar op bezoek bij Gent. “Een belangrijk duel voor ons”, beseft Sinnesael. “Door onze mindere start kunnen we de punten nog steeds goed gebruiken. Met de wedstrijd tegen Gent in het achterhoofd hebben we het feestje na de match tegen Borgworm dan ook eerder beperkt gehouden. Gent kende een sterke start, al heb ik de indruk dat ze de laatste weken een beetje een dipje hebben Het is moeilijk te voorspellen wat het zal worden, maar veel zal van onszelf afhangen. Als we ons niveau halen, kunnen we veel ploegen pijn doen. Na Gent hebben we een weekje rust. Dat zal deugd doen want het was een pittige periode. Met veel midweekmatchen en de Europese verplaatsingen waren de voorbije 2,5 maanden zowel fysiek als mentaal heel intensief”.