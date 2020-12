Jelle Sinnesael na zege Menen tegen Aalst: “Tweede plaats? Eerst zekerheid krijgen over top vier”

De bellewinst van Menen in Maaseik afgelopen zaterdag was al een huzarenstukje, maar met 3-0 winnen van Aalst overkwam de grensjongens toch ook nog niet al te vaak in het verleden. De Meense aanvalsmotor draaide weer op volle toeren en dat zag ook Sinnesael. “Het vertrouwen in de ploeg is gewoon enorm en ons plaatje klopt ook. We hebben niet de zotste individuele spelers, maar als collectief komen we heel sterk voor de dag en daar heeft onze coach Depestele zeker ook zijn aandeel in.”

“Tegen Aalst waren er belangrijke rollen weggelegd voor onze opposite Lapkov, die echt wel een topper is als hij in vorm is, middenman Colson en Rotty die net als tegen Maaseik een hoog scoringspercentage haalde”, aldus nog de middenman. “We kenden een paar moeilijke momenten, maar konden ons telkens uit de nesten werken wat toch ook wijst op onze volwassenheid en onze weerbaarheid. Nu maar hopen dat we dat de komende belangrijke weken ook nog kunnen zeggen.”

Serieuze optie op play-offs

Menen verloor begin deze maand nog in eigen zaal tegen Aalst in de kwartfinales van de Belgische Beker met een kurkdroge 0-3 en werd daardoor uitgeschakeld. Had Sinnesael die partij niet liever gewonnen in plaats van de competitiematch. “Helemaal niet”, antwoordt hij resoluut. “De Belgische beker is uiteraard ook een leuk toernooi, maar in de halve finales zouden we twee keer tegen Maaseik uitkomen en dan weet je dat het moeilijk wordt om de finale te bereiken. Dankzij onze winst in de competitie nemen we een serieuze optie op de play-offs.”

In de bestuurskamer droomden ze woensdag al luidop van een tweede plaats. “Zo ver wil ik nog niet vooruit kijken. Het belangrijkste is dat we eerst zo snel mogelijkheid zekerheid krijgen over de top vier. En dat kan door zaterdag in eigen zaal Leuven te kloppen. Na onze enige competitienederlaag in Leuven hebben we nog een rekening te vereffenen met de Vlaams-Brabanders. In eigen zaal kunnen we altijd iets meer, maar we beseffen dat we een hoog niveau zullen moeten bereiken om de drie punten op zak te steken”, eindigt de 35-jarige middenspeler.

