Jelle Sinnesael (Menen) wil Achel opzijzetten: “We zijn er klaar voor”

VOLLEYBAL EUROMILLIONS LEAGUENa het 3-1-verlies tegen Achel op de laatste speeldag van de reguliere competitie eindigde Decospan Menen op de derde plaats achter de grote twee, Maaseik en Roeselare. In de kwalificatieronde moeten de West-Vlamingen in een best of three het Limburgse Achel uitschakelen.

Menen beleeft sportief een heel knap seizoen. Het was dit seizoen in de competitie al de baas over elke tegenstander, inclusief Maaseik en Roeselare. Het was dan ook enigszins verrassend dat de grensploeg op de slotdag onderuit ging tegen Achel. Of toch niet? Misschien was het verlies tegen Achel ‘ingecalculeerd’. Mits een driepunter had Menen immers op de derde plaats kunnen eindigen en was bekerwinnaar en ploeg in vorm Gent de tegenstander geweest.

“We hebben het er niet bewust om gedaan”, reageert kapitein Jelle Sinnesael. “Dankzij onze eerdere goede prestaties hebben we onszelf de mogelijkheid gegeven om iedereen te laten spelen. Het was het moment om een aantal andere spelers aan de bak te laten komen en de jongens die al een gans seizoen spelen rust te gunnen. Op die manier konden we ons volledig klaarstomen voor de barragewedstrijden tegen Achel.”

“Gent als tegenstander is heel gevaarlijk. Ik vind ons kwalitatief beter dan de Oost-Vlamingen, maar ze wonnen pas de beker en zijn dé ploeg in vorm. Ze spelen met enorm veel vertrouwen. Wij willen ons absoluut plaatsen voor de Champions Final 4, want we verdienen onze plaats daar.”

Mentaal sterk

Menen start zaterdag dus op bezoek bij Achel aan de kwalificatieronde. De tweede wedstrijd vindt plaats op woensdag 16 maart in sporthal Vauban. De eventuele derde confrontatie wordt ook voor eigen publiek gespeeld, op zaterdag 19 maart. “Het wordt een heel andere wedstrijd dan afgelopen zaterdag”, zegt Sinnesael. “Dit keer zullen we met onze voltallige basisploeg aantreden. Mentaal is het ook een heel ander gegeven. We zijn al een tweetal weken de barragewedstrijden aan het voorbereiden en hebben fysiek ook zwaar werk geleverd. Daardoor stonden we niet helemaal fris op het terrein afgelopen zaterdag.”

“Het trainingsregime ligt ondertussen iets lager. Ik ben ervan overtuigd dat we er honderd procent klaar voor zijn. Mentaal staan we sterk. Afgezien van de bekeruitschakeling tegen Gent – de grootste teleurstelling uit mijn carrière - speelden we een prima seizoen. In de veertien jaar dat ik bij Menen speel, is het de eerste keer dat ik tegen elk team uit de Liga A kon winnen. We gaan er in de eerste plaats alles aan doen om ons te kwalificeren ten koste van Achel.”

Dromen van play-off-finale

De 34-jarige Sinnesael volleybalt al sedert 2008 voor Menen. Hij kwam toen over van Marke-Webis. De 2 meter lange middenman blijft ambitieus. “Ik droom ervan om de finale van de play-offs te spelen. We hebben alvast getoond dat we de ploeg hebben om het de grote twee lastig te maken. Ik verwacht Roeselare opnieuw in de finale en hopelijk staan wij tegenover hen.”

“Of dat dan een mooie afsluiter zou zijn van mijn carrière? Daar heb ik nog geen zicht op. Ik beslis jaar per jaar. Het komt van twee kanten. Als de club me niet meer nodig heeft, dan heb ik graag dat er open kaart wordt gespeeld. Als ik van mijn kant voel dat het fysiek of mentaal niet meer gaat, dan zal ik daar ook eerlijk over zijn.”

