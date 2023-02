Jelle Sinnesael (Menen) na verlies bekerfinale tegen Roeselare: “Ontgoocheling zal weldra plaats maken voor trots”

VOLLEYBALDecospan Menen is er niet in geslaagd om te stunten in de Beker van België. De grensploeg was ondanks de massale steun van een uitgebreid groen legioen een maatje te klein voor de buren uit Roeselare. Het was afscheidnemend kapitein Jelle Sinnesael nochtans zo gegund …

Voor de supporters van Roeselare is een trip naar het Sportpaleis bijna routine. Voor de buren uit Menen was het nog maar de tweede keer in de clubgeschiedenis dat het in de eindstrijd stond. De fans hadden wekenlang toegeleefd naar het duel met het ongenaakbare Roeselare. Liefst zestien bussen vertrokken vanuit Menen richting Sportpaleis om de spelers van Menen aan te moedigen. Ruim drie kwartier voor de eerste opslag in het Sportpaleis werd gegeven zorgden de enthousiaste Menense fans al voor een helse sfeer toen Jelle Sinnesael en zijn ploegmaats op het podium werden voorgesteld. Underdog Menen kreeg ook de neutrale toeschouwers achter zich, maar het mocht niet baten. Als topsporter was Jelle Sinnesael ontgoocheld over het resultaat, maar de 37-jarige kapitein was tegelijk ook fier op wat het bescheiden Menen heeft losgemaakt.

“De sterkste ploeg heeft gewonnen”, geeft Sinnesael toe. “We konden onze voet niet naast die van Roeselare zetten. We wisten dat we ons beste niveau moeten halen om het Roeselare moeilijk te maken en dat is niet gelukt. Misschien speelden de speciale omstandigheden van zo’n finale wel een rol. Roeselare heeft op dat vlak meer ervaring. Ze serveerden ook beter dan wij en wij hadden het receptioneel niet altijd even makkelijk.”

Volledig scherm Het groene legioen van Menen zorgde voor een unieke sfeer in het Antwerpse Sportpaleis. © Foto Beckx/RV

Sinnesael zet aan het einde van het seizoen een punt achter zijn loopbaan. Zonder trofee, maar wel heel tevreden dat hij in zijn afscheidsjaar naast Champions League ook een eerste bekerfinale mocht spelen. “Ik heb net als de hele ploeg enorm toegeleefd naar de finale. Ik ben normaal niet erg emotioneel, maar het deed me enorm veel om al die geweldige fans te zien. Ze waren talrijk aanwezig en hebben ons keihard gesteund. Het is jammer dat we niet meer weerwerk konden bieden. Ik denk dat de finale de komende dagen nog wel een paar keer door mijn hoofd zal spelen en dan zal ik denken aan de kansjes die we lieten liggen. In de tweede set hadden we een aantal kansen. Komen we daar op 1-1, dan kon het misschien wel keren. Nu kort na de finale ben ik uiteraard ontgoocheld, maar binnenkort zal die teleurstelling wellicht wel plaats maken voor trots. Trots op de supporters en op het team. Ik ben heel blij dat ik dit op het einde van mijn carrière nog mocht meemaken. Ondanks de droge 3-0 trekken we nog naar onze thuisbasis om samen met de supporters te vieren, maar een feestje volgt er zeker nog”.

Volledig scherm In de tweede set hadden Jelle Sinnesael (links), Lowie Stuer en Mathieu Vanneste (rechts) uitzicht op setwinst, maar het ervaren Roeselare liet geen steken vallen. © Foto Beckx/RV

De bekerfinale zal wellicht nog even in de kleren blijven hangen, maar té lang mag ze niet blijven nazinderen. Komende zaterdag start Menen immers aan de Champions play-offs. De troepen van Frank Depestele beginnen op de vierde plaats aan de nacompetitie en zijn gastheer voor Gent. Op vrijdag 10 maart is er de heruitgave van de bekerfinale want dan is de kersverse bekerwinnaar te gast in Vauban.

