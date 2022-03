Jelle Sinnesael en Menen willen zich herpakken tegen Maaseik: “We moeten het vuur weer aanwakkeren”

“Na een goede reguliere competitie hadden we meer verwacht van onze openingswedstrijd in de play-offs”, geeft kapitein Jelle Sinnesael toe. “We hebben onze ambities ook uitgesproken. We willen alles eraan doen om het Roeselare en Maaseik moeilijk te maken.”

“Het is dan ook jammer dat we geen goede match speelden”, gaat Sinnesael voort. “We zijn op een stevig Roeselare gestoten. De thuisploeg heeft ons niet onderschat en ging sterk van start, terwijl wij nerveus aan de match begonnen. Ons sterke punt is het collectief en dat was er niet. Ieder speelde een beetje op een eiland en we begonnen te sakkeren op elkaar. Ik miste het vuur dat deze groep zo sterk maakt.”

Sterke thuisreputatie

“Uiteraard hebben we deze week nog gepraat over de prestatie tegen Roeselare. We willen geen meeloper zijn in de nacompetitie, maar wel een rol van betekenis spelen”, stelt Sinnesael. “Onze start verliep niet naar wens. Het was misschien wel onze slechtste wedstrijd van het seizoen. De coach heeft ons toegesproken en ook onderling hebben we erover gepraat. We beseffen dat het beter moet. We willen de trein zo snel mogelijk weer op de rails krijgen. We moeten bij iedereen het vuur weer aanwakkeren. We gaan zaterdag tegen Maaseik dan ook alles geven. We hebben een sterke thuisreputatie. We willen tegen de Limburgers zeker iets rapen”.

Jubileumjaar

Deze week maakte het Meense bestuur bekend dat libero Stuer en receptie-hoekspeler Vanneste hun contract allebei met twee seizoenen verlengden. Eerder bereikten coach Depestele en kapitein Sinnesael al een overeenkomst voor een verlengd verblijf. “Het wordt straks mijn vijftiende seizoen bij de club, een jubileumjaar dus”, lacht de 36-jarige middenman. “De voorbije jaren verlengde ik mijn contract telkens seizoen per seizoen. En dat om zowel mezelf als de club de kans te geven om aan te geven als we het niet meer zouden zien zitten. Elk seizoen had ik iets mindere momenten, maar zolang de momenten waarin ik me amuseer overheersen, ga ik door.”

“Het feit dat coach Depestele zijn contract verlengd heeft, heeft zeker meegespeeld. Voorlopig zijn we enkel zeker dat youngsters Rotty en Plaskie de club verlaten. Met de rest zijn de gesprekken bezig”, besluit Sinnesael. “De focus van de spelers gaat momenteel naar de play-offs, maar het bestuur is druk bezig om een waardige ploeg te vormen. Daarmee kan niet gewacht worden tot na het seizoen.”

Champions Final 4: Decospan Menen - Greenyard Maaseik: zaterdag 2 april om 20 uur

