Jelle Sinnesael en Menen plaatsen zich voor het eerst voor titelfinales: “Hoogtepunt van mijn carrière”

VOLLEYBAL EUROMILLIONS LEAGUEDecospan Menen heeft zich voor het eerst in zijn geschiedenis geplaatst voor de titelfinales door op de slotspeeldag van de Champions Final 4 de buren uit Roeselare in de tiebreak (25-22, 21-25, 25-21, 20-25 en 15-13) te verslaan. Beide teams strijden de komende weken in een ‘best of five’ voor de landstitel.

Na het 3-1-verlies van vorige woensdag in Maaseik wist Menen dat het in eigen huis moest winnen tegen Roeselare om het ticket voor de titelfinales binnen te kunnen halen. Na een superspannende vijfsetter in een kolkende sfeer ging het dak van sporthal Vauban eraf. Spelers en supporters lieten hun emoties de vrije loop. Nadat Menen eind januari liet weten dat de club op sterven na dood was en aan het eind van het seizoen ging stoppen, volgde een maand later het nieuws dat de club gered was. Met het bereiken van de titelfinales gaat Menen nu van de hel naar de allerhoogste hemel. “Wij hadden twee punten nodig en dat was het allerbelangrijkste”, aldus een opgeluchte kapitein Jelle Sinnesael, die beseft dat het spelniveau niet altijd optimaal was. “Hoe we de zege pakten, was minder belangrijk. Dat het geen hoogstaande wedstrijd was, kan me echt niet schelen.”

“Ons doel was om in de finale te geraken en dat is gelukt. Op basis van ons seizoen én met wat we in de play-offs lieten zien, hebben we die finaleplaats absoluut niet gestolen. We hebben hier het hele seizoen voor gewerkt. Voor mij persoonlijk is dit het hoogtepunt van mijn carrière”, klinkt het. “Roeselare begint uiteraard als favoriet aan de finale (de eerste wedstrijd wordt vrijdagavond in de Tomabelhal in Roeselare afgewerkt, red.), maar wij gaan onze huid duur verkopen. We zijn underdog, maar dat is de rol waarin Menen zich het best voelt.”

Niveau opkrikken

Menen-coach Frank Depestele is fier én opgelucht na het bereiken van de finale. Een finale die voor het eerst sinds 2015 niet betwist zal worden tussen rivalen Roeselare en Maaseik. “Het was geen makkelijke wedstrijd”, aldus Depestele. “Het niveau was langs beide kanten heel afwisselend. Ik hoop dat wij de energie vinden om ons spelpeil in de finales naar een hoger niveau te tillen. Dat zal nodig zijn, want Roeselare zal nog veel beter voor de dag komen. Langs onze kant zal de druk wegvallen en hopelijk kunnen we dan ons niveau halen van januari. Als dat lukt, zit er misschien wel iets in. Maar Roeselare start uiteraard als favoriet.”

Geen risico’s

Roeselare was al zeker van de eerste plaats en het bijhorende thuisvoordeel. De veelvoudige landskampioen kon zelf bepalen wie de tegenstander zou worden in de titelfinales: eeuwige rivaal Maaseik of de buren uit Menen. Of het team van coach Steven Vanmedegael bewust gas terug nam, zullen we nooit weten. Feit is wel dat de Roeselaarse coach sterkhouders Stijn D’Hulst, Matthijs Desmet en Rune Fasteland rust gunde. “Stijn en Matthijs sukkelden dit seizoen al wel vaker met kleine kwaaltjes”, legt Vanmedegael uit na de eerste en enige nederlaag in de Champions Final 4. “Indien het tegen Menen nog absoluut nodig was geweest, had ik hen wel gepusht. Nu waren we zeker van de finale en de eerste plaats. We hebben dan ook geen risico’s genomen. Het is jammer dat we nipt de boot ingaan. Beide teams speelden niet hun beste wedstrijd. Wij hebben de voorbije week dan ook heel zwaar getraind met het oog op de finale en in Menen is het nooit makkelijk spelen.”

