Jelle Nerinckx is opnieuw voetballer na lang ziekteleed: “Ik heb zwaar getwijfeld aan mijn carrière”

Voetbal tweede provincialeTwee jaar geleden werd Jelle Nerinckx (26) geveld door een auto-immuunziekte. Talloze doktersvisites volgden en van sporten was geen sprake meer. Het einde van zijn sportloopbaan leek in zicht. Intussen is er weer licht aan het einde van de tunnel. Het gaat dermate goed met Nerinckx dat hij zelfs de trainingen heeft hervat bij Kester-Gooik.

Het verhaal van Jelle Nerinckx lijkt een perfect scenario voor een reeks op Netflix. Alleen is het bittere realiteit. In het verleden maakte hij het mooie weer bij Avenir Lembeek, Halle-Gooik, Malle-Beerse en Kester-Gooik. Twee jaar geleden sloeg het noodlot toe. “In oktober 2020 ben ik ziek geworden. Het was zeer moeilijk om een juiste diagnose te vinden, omdat mijn ziekte weinig voorkomt. Uiteindelijk bleek het om een auto-immuunziekte te gaan. Concreet kwam het erop neer dat mijn lichaam te veel witte bloedcellen aanmaakte.”

Kwalijke gevolgen

Algauw ging het van kwaad naar erger. Jelle Nerinckx knikt bevestigend. “Het begon met vermoeidheid, maar vrij snel sloegen de symptomen over op mijn hele lichaam. Tot in het kleinste bloedvat werd ik de ziekte gewaar. Mijn ademhaling werd plots veel moeilijker. Op een bepaald moment zette de ziekte zich op de zenuwen in mijn benen. Ik kon mijn voeten niet meer opheffen, mijn linkerbeen raakte verlamd. Ik had krukken nodig om gewoon te kunnen stappen. Mijn voet zat gespalkt in mijn schoen. Het was vrij heftig allemaal. De eerste vier maanden was er van enige beterschap geen sprake. Aan sporten dacht ik al helemaal niet meer. Ik heb zwaar getwijfeld aan mijn carrière.”

Lange weg terug

Het herstel verliep zeer moeizaam, maar Jelle Nerinckx gaf de moed niet op. “De eerste zes maanden ging ik zeven dagen op zeven bij de kinesist langs. Stilaan kon ik mijn tenen weer bewegen. Het lijkt een kleine stap, maar voor mij betekende het veel. Na één jaar kon ik opnieuw min of meer normaal stappen. Sporten was nog altijd geen optie. Ik studeer lichamelijke opvoeding. Een jaar geleden was er een videocall met de dokters, de school en mezelf. De dokters adviseerden me om mijn studies stop te zetten. Ze konden geen garantie geven dat het goed zou komen met mij. Dat was in juni 2021.”

Doorzettingsvermogen

Jelle Nerinckx liet zich niet van de wijs brengen en zette toch door. Hij begint eind september aan zijn laatste studiejaar lichamelijke opvoeding. “Eens ik weer kon stappen, ging de vooruitgang wel snel. Ik kon enkele weken later al opnieuw zachtjes joggen. De kinesist raadde het mij nog af, maar ik luisterde niet (lacht). Ik was het beu om in de zetel te zitten niksen. Met vrienden ging ik wekelijks één keer tennissen. Stel u daar niet te veel bij voor. Het was eerder op een bejaardentempo tegen een balletjes slaan. Voor mij was het echter een nieuwe stapsteen.”

Terug voetballer

Van het een kwam het ander. Beetje bij beetje begon Jelle Nerinckx opnieuw te sporten. “Begin mei kwam er een klik in mijn hoofd. Ik besefte dat een comeback op het sportveld kon lukken. Een onofficieel voetbaltornooi met de vrienden van de Chiro was opnieuw een belangrijk moment. Het begon te dagen dat ik opnieuw voetballer kon worden. Ik had geen zin om ergens in december een club te moeten zoeken. Daarom vatte ik de koe onmiddellijk bij de horens. Ik kwam bij Kester-Gooik uit. De voorbije weken heb ik de hele voorbereiding meegemaakt. Uiteraard was het wennen aan de intensiteit. Mijn lichaam heeft twee jaar geen competitiesport gekend. Het gaat goed. Soms speelde ik één helft, soms één uur. Een keer kon ik al de negentig minuten volmaken. Het is de bedoeling om deel uit te maken van de A-kern, al zal ik in het begin speelminuten opdoen bij de tweede ploeg. Het is in ieder geval ontzettend fijn om opnieuw voetballer te zijn.”