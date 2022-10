Jelle Merckx (Lokeren-Temse) panikeert niet na drie tegendoelpunten tegen Gullegem: “Een gemiste kans, maar dramatiseren zou belachelijk zijn”

Spetakelstuk op Daknam. Lokeren-Temse vs. Gullegem: 3-3. Een punt waar niemand wat mee opschiet - ondanks een sterke wedstrijd van de Waaslanders. “We speelden goed, alleen geven we drie domme doelpunten weg”, analyseerde doelman Jelle Merckx.

Lokeren-Temse schiet zichzelf in de voet. Een betere samenvatting voor het bezoek van Gullegem aan het Daknamstadion is er niet. Drie - of zeker twee - tegentreffers in geschenkverpakking. Frusterend avondje voor doelman Jelle Merckx. “We hebben het volledig aan onszelf te wijten dat we geen simpele overwinning pakken”, sloeg de doelman nagels met koppen.

Want Lokeren-Temse kwam dan wel op achterstand, nog voor de rust zette het autoritair orde op zaken. Merckx analyseerde: “Zelfs voor het tegendoelpunt was er niks aan de hand. Nadien zijn we teruggekeerd met mooi, aanvallend voetbal.”

Dramatiseren

Alleen kon de thuisploeg dat niet doortrekken in het eerste deel van de tweede helft. “We kwamen te slap uit de kleedkamer", geeft Merkcx toe. “Daardoor gaven we Gullegem het idee dat ze iets konden rapen. Al vond ik ons ook in die fase van de wedstrijd de betere ploeg.”

Net daarom weigert de doelman te veel waarde te hechten aan het Lokerse puntengemors. “Dramatiseren zou belachelijk zijn", vindt Merckx. “We hebben simpelweg een goede wedstrijd gespeeld, alleen hebben we te makkelijke doelpunten weggegven. Dat zag je ook aan de reacties van de supporters achterfaf. Die waren overduidelijk tevreden met het voetbal dat ze gezien hadden. Jammer genoeg hebben we onszelf in de voet geschoten door doelpunten weg te geven.”

Klassement

Te meer omdat Lokeren-Temse met één puntje niks opschiet in het klassement. Merckx blijft rustig: “Ach, het klassement telt op dit moment nog niet. We moeten gewoon mee zijn. Natuurlijk willen we zo hoog mogelijk eindigen, maar da’s pas belangrijk in de laatste weken van het seizoen.”

Toch zullen de Lokeraars die twee weggegooide punten ergens moeten ophalen - de kloof met leider Eendracht Aalst bedraagt inmiddels drie punten. “Maar we hebben voldoende kwaliteiten om dit gelijkspel ergens te compenseren”, besluit Merckx. “In Brakel en ook tegen Gullegem hebben we gewoon goed gevoetbald, met doelpunten van hoge kwaliteit. Aanvallend zat het goed, defensief misschien iets minder. Maar dramatiseren zou veel te drastisch zijn.”

Lokeren-Temse - Gullegem 3-3

Lokeren-Temse: Merckx, El Banouhi, De Wilde, Pogba, Boujouh, De Neve, Maes, Janssen (’83 Boulaouali), Vercauteren, Van Moerzeke en Vermeiren (’75 Casagolda).

Gullegem: Vanderbeken, Braekeveld, Vansuypeene, Dekiere, Henneuse, Dhondt, Moerkerke, Van De Wiele (75' Vancraeyeveldt), Notebaert, Moenens, Decoster.

Doelpunten: 8:’ Van De Wiele (0-1), 30' Vermeiren (1-1), 35' Vercauteren (2-1), 43' Vansuypeene (2-2), 44' Deneve (3-2), 60' Van De Wiele (3-3)

Geel: Vermeiren, Van De Wiele, Braekeveld, Van Moerzeke.