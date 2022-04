Jelle Merckx (Lokeren-Temse) na verlies tegen Zwevezele: “We mogen met vertrouwen naar Ninove”

Voetbal tweede nationale ADe gedroomde krachtmeting is een feit. Lokeren-Temse verloor van Zwevezele, dus wordt de race om promotie op de slotspeeldag beslist. Winnen op Ninove en het tickets naar eerste nationale mag op de post. “We hebben het nog in eigen hand. Zondag moeten we het afmaken”, klinkt Jelle Merckx strijdvaardig.

Gemiste kans, deel 2. Net als vorig weekend kon Lokeren-Temse een grote stap zetten richting eerste nationale - bij een zege had het komend weekend aan één puntje genoeg -, maar opnieuw bleek het onvoldoende op de afspraak. Een kwartier voor tijd gaf het een voorsprong uit handen, waardoor Ninove op gelijke hoogte springt in het klassement.

Jelle Merckx baalde: “Ninove heeft ook gewonnen, dus het was sowieso nog niet beslist, maar als je 2-1 voorstaat, mag je dat niet meer weggeven”, aldus de doelman.

Geen zenuwen

Al van in de eerste helft hadden de Waaslanders het niet makkelijk tegen de West-Vlaamse bezoekers. Merckx moest z’n elftal meermaals behoeden van een voorsprong. “De kansen waren inderdaad voor de bezoekers”, klinkt Merckx eerlijk. “We kwam er te weinig uit, maar bij de rust was er niks aan de hand. Geen fractie paniek. Zelfs niet na die achterstand.”

Nog geen tien minuten later draaide de thuisploeg die score immers helemaal om. Een klein kwartier voor tijd had het de drie punten nog in handen, vier(!) minuten later bleef daar geen enkel punt van over. Merckx: “Op het moment van de voorsprong hadden we slimmer zijn en de wedstrijd naar ons hand moeten zetten.”

Dat de Lokeraars daar niet in slaagden, had volgens Merckx evenwel niks met de zenuwen te maken. “Natuurlijk is iedereen een beetje zenuwachtig, gezonde stress, maar we hebben genoeg ervaring om zulke matchen af te maken.”

Ervaring

Ervaring die Lokeren-Temse komend weekend kan gebruiken. Het is simpel: als het wint op het veld van Ninove dan zit het volgend seizoen in eerste nationale. In alle andere scenario’s vieren de Ninovieters en verzeilen de Waaslanders in de eindronde. Do-or-die. Alles of niets. Mooi voor de neutrale supporters, extreem link voor Merckx en co. “Klopt, maar we hebben het al vier weken in eigen handen. Zondag moeten we het afmaken.”

Om zich mentaal te sterken kan Lokeren-Temse terugvallen op haar onderlinge winning streak - zowel in de beker als in de competitie gingen de Ninovieters voor de bijl. “We moeten vol vertrouwen richting Ninove trekken. Zij hebben ervaring, wij hebben ervaring, dus 't wordt een loodzware partij. Op het scherpst van de snee.”

Een favoriet is er volgens Merckx bijgevolg niet. Al hebben de Ninovieters wél een statistisch voordeel: voor hen volstaat een puntje, Lokeren móet winnen. “Dat kan een valkuil zijn. Het wordt zaak om snel te scoren”, zo besluit Merckx, die nog niet heeft bijgetekend. Op de vraag of een eventuele promotie meespeelt in de beslissing, wilde hij niet ingaan.

KSC Lokeren-Temse: Merckx, Van Moerzeke, De Kuyffer, De Witte, Mestdagh (39′ Ekangamene), Schils, De Neve, Elewaut (75′ Boulaouali), Janssen, Symons, Vermeiren (Ben Omar, 54′)

Zwevezele: Depaepe, Jodts, Bataille, Oumedjeber, Verzele, Timmerman, Devos, Marmitte, Coussement, Braem, Yagan.

Doelpunten: 53′ Timmerman (0-1), 72' (De Neve, pen 1-1), 77' Van Moerzeke (2-1) 80' Braem (2-2), 81' Timmerman (2-3)

Geel: Verzele, Coussement, Depaepe, Yagan.

