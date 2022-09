Jelle Merckx (Lokeren-Temse) blij dat supporters weer welkom zijn op Daknam: “De volle tribunes geven altijd een extra boost”

Na twee mislukte pogingen kon Lokeren-Temse afgelopen woensdag eindelijk een voorsprong vasthouden. Simon Vermeiren klonk: “Dat geeft enorm veel vertrouwen aan onze verdediging. Het bewijst dat we wél de nul kunnen houden en in blok blijven.”

Ook voor doelman Jelle Merckx was het lekker om géén tegendoelpunt te incasseren. “Ik ben sowieso iemand die graag de nul houdt en op het einde van het seizoen het meeste clean sheets wil halen. Al blijft de overwinning het allerbelangrijkste”, klinkt Merckx daags na de zege tegen Oudenaarde.

Op dat vlak is het belangrijk dat jullie zondag de lijn kunnen doortrekken. Eén zwaluw maakt de lente niet.

MERCKX: “Klopt, we moeten bevestigen. Maar ik het het al eerder aangekaart: zelfs de wedstrijden die we niet wonnen, hebben we altijd gedomineerd. Het ontbrak ons aan geluk en een tikkeltje efficiëntie. We hebben simpelweg een goede ploeg, dus die eerste overwinning moest er wel eens van komen.3

Maar het voetbal kan wel nog beter, niet?

“Goh, als je de wedstrijd tegen Oudernaarde bekijkt, was het na de pauze inderdaad niet veel soeps. Maar in de eerste helft stonden we wel heel goed te voetballen. We speelden de bezoekers van de mat. En die tweede helft, tja. Misschien kruip je automatisch wat naar achter als je met twee op negen aan die match begint. Die mentaliteit moet eruit, maar het seizoen is nog lang. Dat komt wel goed.”

Volgende tegenstander Erpe-Mere lijkt op dat vlak de ideale tegenstander om vertrouwen op te doen;

“Op papier wel. Maar dat zegt niet veel. Wij hebben ook maar vijf op twaalf, terwijl ons door de buitenwereld een favorietenrol wordt toegedicht. Ik ben ervan overtuigd dat Erpe-Mere z'n plaats in tweede amateurklasse waard is. Net als in elke wedstrijd zullen wij er alles aan moeten doen om een overwinning te behalen.”

Het is de eerste keer dit seizoen dat er publiek aanwezig zal zijn op Daknam. Welke invloed kan dat hebben?

“Bij de bezoekers en bij onze nieuwkomers zal het voor sommigen de eerste keer zijn dat ze voor zoveel supporters spelen - da’s wennen. Maar de jongens die vorig seizoen al bij Lokeren-Temse speelden, weten ondertussen dat die volle tribunes altijd een immense boost geven.”

Het geeft ook wel extra druk, natuurlijk.

“Ja, maar dat weet je als je tekent bij deze club. Ik besefte tijdens m'n eerste wedstrijd vorig seizoen ook meteen dat Daknam andere koek is, dat de verwachtingen hoger liggen. Maar we hebben voldoende spelers met ervaring die daarmee overweg kunnen. Bij Lokeren-Temse moet je nu eenmaal kunnen omgaan met druk.”