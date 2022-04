Jelle Merckx en Lokeren-Temse winnen moeilijke verplaatsing naar KVV Zelzate: “We mogen fier zijn op dit resultaat”

Ninove had zaterdagavond de druk verhoogd. Het won in Harelbeke en wipte virtueel over Lokeren-Temse. Linke boel, vlak voor zo’n uitduel op Zelzate. Maar de Waaslanders rose to the occasion. “Het is héél belangrijk dat we ook in zulke uitduels drie punten kunnen pakken”, weet doelman Jelle Merckx. “We wisten op voorhand dat het moeilijke wedstrijd zou worden.”

Dat bleek ook: 1-2. Een felbevochten overwinning. Zeker in de tweede helft had Lokeren-Temse het knap lastig met de thuisploeg. Elewaut en De Neve hadden de bezoekers voor de pauze op een dubbele voorsprong gezet, pas toen Grootaert de aansluitingstreffer lukte, werd het plots nog spannend. “'t Was pompen of verzuipen”, geeft Merckx toe.

Beetje zenuwachtig

Die wel benadrukte dat hij zelfs in die periode nooit in een schietkraam kwam te staan. “Bij 0-2 hadden we alles onder controle. Oké, na het tegendoelpunt kwam Zelzate een beetje druk zetten, maar al bij al bracht ons dat eigenlijk niet in de problemen. Alleen wordt iedereen, ploeg en supporters, vanzelfsprekend een beetje zenuwachtig bij die tegentreffer.”

Toch hield Lokeren-Temse ook in die periode het hoofd koel, zo vindt Merckx - die opvallend positief klonk over de prestatie van z’n teammaats. “Als ploeg hebben we die tegenslag heel volwassen aangepakt", aldus de doelman. “We zakten niet achteruit, zelfs niet toen Zelzate met zes of zeven man vooraan ging staan. Ik blijf erbij: mijn verdediging, en bij uitbreiding de hele ploeg, heeft uitstekend gespeeld. Een prestatie die talrijk aanwezig supporters een boost zal geven. We mogen fier zijn op dit resultaat.”

4-4-3

Net als coach Jean-Pierre Vande Velde - hij slaagde voor z’n openingsexamen. Want tussenpaus of niet, tactisch drukt-ie wel degelijk z’n stempel. De 4-2-2-2 van Spaenhoven ging de vuilbak in, de klassieke 4-3-3 klom uit de vergeetput. “Dat bewijst dat Spaenhoven sinds z’n vertrek niks meer in de pap te brokken heeft op Daknam. We hebben nog contact met hem, omdat we een goede band hadden, maar hij beslist hier niks meer”, benadrukt Merckx, die tactistisch twijfels van tafel veegde.

“Natuurlijk was dat aanpassen, maar ook voor een 4-4-3 hebben we het juiste spelersmateriaal. Bovendien hebben jongens die polyvalent inzetbaar zijn, dan mag je als coach wel iets proberen. Want of het nu onder Dirinck, Spaenhoven en Vande Velde is, wij moeten gewoon elke week voor drie punten gaan.”

Hoe dan ook opvallend dat Vande Velde een geslaagd systeem op vier matchen voor het einde volledig omgooit. “De coach moet z’n eigen visie volgen”, zo besluit Merckx. “Jean-Pierre heeft deze wedstrijd prima aangepakt, nu afwachten waar ons dat komende weken brengt.”

